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ПСВ — обладатель Суперкубка Нидерландов

сегодня, 23:12
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)3 : 5Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

ПСВ победил «Аякс» и стал обладателем Суперкубка Нидерландов (5:3).

Амстердамцы открыли счет на 15-й минуте голом Стевена Бергвейна. Гус Тиль на 32-й минуте счет сравнял, а на 45+2-й вывел ПСВ вперед. Антони на 54-й минуте сравнял счет. Коди Гакпо вновь вывел коллектив из Эйндховена вперед на 65-й минуте, а упрочил лидерство команды Тиль, оформив хет-трик на 69-й минуте. Футболист «Аякса» Мохаммед Кудус забил третий гол своей команды в матче, однако на 76-й минуте амстердамцы остались в меньшинстве, удален был Калвин Басси. Хави Симонс на 90+1-й минуте установил окончательный счет.

В прошлом сезоне эти команды также играли в матче за Суперкубок, ПСВ вновь был сильнее (4:0).

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:16
Думал бойня была в матче Факела и Динамо, но Аякс и ПСВ выдали жаркий матч, при всём уважениии Ман.Сити и Ливерпулю там был летний Фейерверк!!!!
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