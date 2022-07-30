ПСВ — обладатель Суперкубка Нидерландов

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сегодня, 23:12

ПСВ победил «Аякс» и стал обладателем Суперкубка Нидерландов (5:3).

Амстердамцы открыли счет на 15-й минуте голом Стевена Бергвейна. Гус Тиль на 32-й минуте счет сравнял, а на 45+2-й вывел ПСВ вперед. Антони на 54-й минуте сравнял счет. Коди Гакпо вновь вывел коллектив из Эйндховена вперед на 65-й минуте, а упрочил лидерство команды Тиль, оформив хет-трик на 69-й минуте. Футболист «Аякса» Мохаммед Кудус забил третий гол своей команды в матче, однако на 76-й минуте амстердамцы остались в меньшинстве, удален был Калвин Басси. Хави Симонс на 90+1-й минуте установил окончательный счет.