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Тен Хаг недоволен поражением «Манчестер Юнайтед» от «Атлетико»

сегодня, 06:49
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги товарищеского матча против «Атлетико» (0:1).

Нужно извлекать выгоду, если создаешь моменты. Они создали меньше моментов и забили один, так что с этого момента я не удовлетворен. Я сказал команде, что это неприемлемо, потому что вы должны лучше действовать в штрафной. Кроме того, у нас был опасный момент Магуайра со штрафного. Это была тяжелая работа, но мы внесли очень хороший вклад, и команда выступила очень хорошо. Конечно, мы кое-чему научились, но, в конце концов, дело в результате, а оценка была плохой.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:29
это нормально коли так
ДСА
ДСА
сегодня в 06:52
Значит Атлетико просто сильнее.
Гость
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