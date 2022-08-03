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Кавани попал в сферу интересов «Боруссии» Дортмунд

сегодня, 09:44

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может стать футболистом «Боруссии» Дортмунд.

Контракт уругвайца с «дьяволами» истек по окончании прошлого сезона, продлевать соглашение стороны не стали. Немецкий клуб хочет с помощью Кавани заменить Себастьена Аллера, у которого была диагностирована злокачественная опухоль яичка. Уругваец уже согласовал основные детали соглашения со «шмелями», переговоры продолжаются. Главным препятствием для этого перехода может стать зарплата Кавани в 10 миллионов евро в год. Вероятно, дортмундцы не смогут платить такой оклад, поэтому футболисту придется снизить свои финансовые требования.

Ранее появилась информация, что «Боруссия» может подписать нападающего «Кельна».

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 10:02
Это вариант.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:52
Хотелось бы его там увидеть!
Гость
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