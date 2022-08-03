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«Челси» готов заплатить «Брайтону» 50 млн фунтов за Кукурелью

сегодня, 08:45

«Челси» отправил «Брайтону» предложение в размере 50 млн фунтов за защитника Марка Кукурелью. «Чайки» требуют за игрока именно такую сумму. Сообщается, что футболист уже договорился с «синими» по поводу условий будущего соглашения, однако южане пока не ответили на запрос лондонцев.

Помимо этого, обсуждается вопрос перехода в «Челси» и другого футболиста «Брайтона» — Леви Колуилла. В прошлом сезоне 19-летний защитник выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды.

Ранее стало известно, что «Брайтон» уже нашел замену Кукурелье.

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