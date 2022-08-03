«Челси» и МЮ нацелились на Варди

Форвард «Лестера» Джейми Варди может сменить клубную прописку, пишет 90min.
На 35-летнего игрока претендуют МЮ и «Челси». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
В прошлом сезоне нападающий провёл 25 матчей в АПЛ, в которых забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.
PS что будет с Лестером без Варди который забивает треть всех голов клуба. надеюсь он до конца карьеры проведет там.
PS что будет с Лестером без Варди который забивает треть всех голов клуба. надеюсь он до конца карьеры проведет там.