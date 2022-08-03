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«Челси» и МЮ нацелились на Варди

сегодня, 08:14

Форвард «Лестера» Джейми Варди может сменить клубную прописку, пишет 90min.

На 35-летнего игрока претендуют МЮ и «Челси». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне нападающий провёл 25 матчей в АПЛ, в которых забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 08:32
В МЮ защитники нужны как воздух, а не напы!
DXTK
DXTK
сегодня в 08:29
Варди никуда не уйдет, у него и до этого были шикарные шансы перейти в ТОП клуб, в одно время его звал Арсенал еще при Венгере сразу после чемпионсокго сезона, но он в отличии от Мареза и Канте, не предал лис выиграв еще и КА а также суперкубок и становился лучшим бомбардиром АПЛ в составе лис.

PS что будет с Лестером без Варди который забивает треть всех голов клуба. надеюсь он до конца карьеры проведет там.
Федянчик
Федянчик
сегодня в 08:25
Всё, растаскивают потихоньку Лестер
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:17
Пусть в МЮ идёт, там он нужнее.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:16, ред.
Начали,по тихоньку кромсать Лестер,Шмехель,теперь Варди!!! Вобще то ,для Челси немного староват!!!
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