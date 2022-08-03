Родриго: «Анчелотти успешен везде, куда бы он ни пришёл»

Нападающий «Реала» поделился мнением о главном тренере команды Карло Анчелотти.

Анчелотти привык побеждать, он невероятен. Он успешен везде, куда бы ни пришёл, в «Реале» иначе получиться и не могло. С самого начала своей работы в клубе он замечательно работает с нами. Я отлично помню все установки и советы, которые Анчелотти давал нам во время предсезонных сборов. В течение сезона мы росли и становились лучше, были и не самые приятные моменты, но все хорошо.