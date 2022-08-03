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Родриго: «Анчелотти успешен везде, куда бы он ни пришёл»

сегодня, 11:07

Нападающий «Реала» Родриго поделился мнением о главном тренере команды Карло Анчелотти.

Анчелотти привык побеждать, он невероятен. Он успешен везде, куда бы ни пришёл, в «Реале» иначе получиться и не могло. С самого начала своей работы в клубе он замечательно работает с нами. Я отлично помню все установки и советы, которые Анчелотти давал нам во время предсезонных сборов. В течение сезона мы росли и становились лучше, были и не самые приятные моменты, но все хорошо.

Ранее футболист продлил контракт с клубом.

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Это тренерский талант.
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