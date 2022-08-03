Фердинанд: «МЮ не сможет позволить себе уход Роналду»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал слухи о том, что нападающий «дьяволов» Криштиану Роналду может покинуть клуб.
Разумеется, Роналду никуда не уйдет из «Манчестер Юнайтед»! МЮ не сможет позволить себе его уход. В этом и заключается сложность! Где «дьяволы» найдут 20 голов на трансферном рынке прямо сейчас? Кого они смогут купить вместо Роналду? Единственная причина, по которой МЮ обязан сохранить Роналду в команде, — 20 голов, которыми они рискуют в случае трансфера.
В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола и сделал 3 голевые передачи в 39 матчах за клуб во всех турнирах.
В сезоне 2020-21 МЮ забил 73 гола без Роналду.
В сезоне 2019-20 МЮ забил 66 голов без Роналду.
В сезоне 2018-19 МЮ забил 65 голов без Роналду.
В сезоне 2017-18 МЮ забил 68 голов без Роналду.
Данная статистика говорит, что Роналду убивает командную игру требуя, что бы все играли только на него.
Чем раньше МЮ избавится от Роналду, тем быстрее они начнут выздоравливать.
Оставив его МЮ рискует получить грандиознейший скандал уже этой осенью.
Я как понимаю новый тренер желает наладить командную игру и дисциплину в команде и угасшая звезда с амбициями нарцисса не входит в его планы, а Роналду не смериться быть лавочником.
Так что есть выбор - или деградировать с Роналду или возвращать былую славу без него.
В сезоне 2020-21 МЮ забил 73 гола без Роналду.
В сезоне 2019-20 МЮ забил 66 голов без Роналду.
В сезоне 2018-19 МЮ забил 65 голов без Роналду.
В сезоне 2017-18 МЮ забил 68 голов без Роналду.
Данная статистика говорит, что Роналду убивает командную игру требуя, что бы все играли только на него.
Чем раньше МЮ избавится от Роналду, тем быстрее они начнут выздоравливать.
Оставив его МЮ рискует получить грандиознейший скандал уже этой осенью.
Я как понимаю новый тренер желает наладить командную игру и дисциплину в команде и угасшая звезда с амбициями нарцисса не входит в его планы, а Роналду не смериться быть лавочником.
Так что есть выбор - или деградировать с Роналду или возвращать былую славу без него.