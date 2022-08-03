Фердинанд: «МЮ не сможет позволить себе уход Роналду»

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сегодня, 10:51

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи о том, что нападающий «дьяволов» может покинуть клуб.

Разумеется, Роналду никуда не уйдет из «Манчестер Юнайтед»! МЮ не сможет позволить себе его уход. В этом и заключается сложность! Где «дьяволы» найдут 20 голов на трансферном рынке прямо сейчас? Кого они смогут купить вместо Роналду? Единственная причина, по которой МЮ обязан сохранить Роналду в команде, — 20 голов, которыми они рискуют в случае трансфера.

В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола и сделал 3 голевые передачи в 39 матчах за клуб во всех турнирах.