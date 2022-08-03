Смит-Роу: «Габриэл Жезус меня впечатлил»

Полузащитник «Арсенала» поделился восторгом по поводу перехода в команду нападающего Габриэла Жезуса.

Футболисты, вернувшиеся из аренды, – я уже знаю, каков их уровень игры, поэтому ожидаемо, что у них всё здорово получается. Но из новых игроков меня особенно впечатлил Габриэл Жезус. Я не понимал в полной мере, какую остроту он способен внести в игру.

Играть против него – это одно дело, мы знаем, как он выступал за «Сити». Но видеть его на тренировке — совсем другое дело. Я говорил об этом своим друзьям, они всегда спрашивали о нём, я им отвечал что-то типа: «Он забавный». Вся команда очень рада наступлению нового сезона, болельщики, думаю, тоже.