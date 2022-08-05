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«Арсенал» начал новый сезон Премьер-Лиги с победы

вчера, 23:56
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» начал новый сезон Английской Премьер-Лиги с победы над «Кристал Пэлас» (2:0).

Голом отметился Габриэл Мартинелли с паса новичка команды Александра Зинченко на 20-й минуте. На 85-й Марк Гуэхи отметился автоголом, что удвоило преимущество лондонцев в этом матче.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Лестером», а «Кристал Пэлас» сыграет против «Ливерпуля».

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Все комментарии
3ton
3ton
сегодня в 00:22
Первый тайм конечно Арсенала , но второй КП сыграл лучше и забил правдо в свои )))
56stefrd3tav
56stefrd3tav
сегодня в 00:13
В топ-4 не будет
hs6d5tab3kja
hs6d5tab3kja
сегодня в 00:12
Начали сезон с победы!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:04, ред.
Я разочарован, потому что после забитого гола и первых 25 минут атакующей игры увидел четкую установку на любимый счет Микеля 1-0 и сейвы Расмдейла, фирменную фишку Артеты.

И все шло к тому, что или будет 1-0, или 1-1 (50 на 50), потому что КП окучивали штрафную вовсю уже, но случайная срезка Гэхи всё-таки подарила легкую концовку.

Но я бы сказал, ваззап, вы потратили больше всех летом на трансферы, у вас топ-защита, топ-нападение с Сака, Мартинелли, Жезусом, а на поле вот это вот...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:03
Канониры,отмучились, с победой нас! Первые пол часа были действительно крутые, а после куда то пропала игра....не хочу много писат, скажу так, Реймсдел совершил два отличных сэйва, Салиба просто красавец, победили благодаря им....надеюсь будут прибавлять от матча к матчу, а пока без валидола ни как
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 00:00
Очень слабая игра у Арсенала (смотрел второй тайм)
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 23:56
Краткое резюме: машина доминации заглохла на 25 минуте, но у игроков Пэласа очень жёстко "горело" Тотал Больше 1.5. Как пробить Рамсдейла "коллективный BLM разум" придумать не сумел, пришлось шмалять по своим. Ставлю матчу 5 ныряющих Джак из 10.
Гость
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