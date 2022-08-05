«Арсенал» начал новый сезон Премьер-Лиги с победы

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вчера, 23:56

«Арсенал» начал новый сезон Английской Премьер-Лиги с победы над «Кристал Пэлас» (2:0).

Голом отметился Габриэл Мартинелли с паса новичка команды Александра Зинченко на 20-й минуте. На 85-й Марк Гуэхи отметился автоголом, что удвоило преимущество лондонцев в этом матче.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Лестером», а «Кристал Пэлас» сыграет против «Ливерпуля».