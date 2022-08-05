«Арсенал» начал новый сезон Премьер-Лиги с победы

«Арсенал» начал новый сезон Английской Премьер-Лиги с победы над «Кристал Пэлас» (2:0).
Голом отметился Габриэл Мартинелли с паса новичка команды Александра Зинченко на 20-й минуте. На 85-й Марк Гуэхи отметился автоголом, что удвоило преимущество лондонцев в этом матче.
В следующем туре «Арсенал» встретится с «Лестером», а «Кристал Пэлас» сыграет против «Ливерпуля».
И все шло к тому, что или будет 1-0, или 1-1 (50 на 50), потому что КП окучивали штрафную вовсю уже, но случайная срезка Гэхи всё-таки подарила легкую концовку.
Но я бы сказал, ваззап, вы потратили больше всех летом на трансферы, у вас топ-защита, топ-нападение с Сака, Мартинелли, Жезусом, а на поле вот это вот...
И все шло к тому, что или будет 1-0, или 1-1 (50 на 50), потому что КП окучивали штрафную вовсю уже, но случайная срезка Гэхи всё-таки подарила легкую концовку.
Но я бы сказал, ваззап, вы потратили больше всех летом на трансферы, у вас топ-защита, топ-нападение с Сака, Мартинелли, Жезусом, а на поле вот это вот...