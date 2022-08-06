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Петржела раскритиковал «Зенит» за большое количество бразильцев в команде

сегодня, 15:14

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела недоволен тем, что петербургский клуб сделал ставку на легионеров из Бразилии.

Я все понимаю, но у «Зенита» много бразильцев. В этом нет ничего хорошего. Получается команда в команде. Мне это не нравится.

Я бы хотел, чтобы молодые русские игроки выходили за «Зенит» в основе. Бразильцы в короткий срок дадут результат, но на перспективу это не очень.

На данный момент в «Зените» 7 игроков из Бразилии: Иван, Дуглас Сантос, Родригао, Клаудиньо, Мантуан, Малком и Вендел. Также в команде есть ещё два игрока из Южной Америки — колумбийцы Вильмар Барриос и Матео Кассьерра.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:54
Во многом я с ним согласен...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:52
Если бы Петржела понаблюдал за "Зенитом" последних лет, он бы понял, почему свои воспитанники там в принципе не выйдут.

Кто следил за командой, помнят, как пропихивали некоего совершенно бесталанного Леона Мусаева. Атакующий полузащитник сделал 3 полезных действия за 2 сезона в ФНЛ-2 (это полупрофессионалы считайте), и почему-то это так вдохновило Сережу Манекена, что еще два сезона вышеупомянутый Мусаев сидел на лавке и даже выходил на поле, где выделялся абсолютно нулевым классом.

После этого парень попал в "Рубин", где в прошлом году совершил 0 полезных действий за 16 матчей и теперь обретается в ФНЛ.

Скажете, почему с таким упорством пропихивали самого бездаря по статистике?

Потому что в "Зените" кто платит, те дети и играют. Я сто раз говорил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:33
Зенитумил Петржела опять со своим далёким от реалий мнением...))

Какие долгосрочные перспективы ??
Это менеджмент РПЛ ...его девиз "Куй железо пока горячо"...
Сразу...Быстро...Здесь и Сейчас....
Гость
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