Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Лукойл» хочет приобрести права на стадион «Спартака»

сегодня, 18:13

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после матча «красно-белых» с «Уралом» (2:0) рассказал о грядущей сделке по приобретению стадиона «Открытие Арена» компанией «Лукойл».

Правда, что «Лукойл» хочет выкупить стадион. Мы над этим работаем. Идёт оформление сделки по реализации продажи клубного стадиона. Не готов сейчас комментировать — это не в пределах моей компетенции. Но сейчас «Лукойл» и футбольный клуб занимаются переоформлением стадиона.

Все новости
Сорокин: «Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге получит компенсацию от УЕФА»
Сегодня, 10:53
Кукурелья — самый дорогой защитник в истории «Челси»
Вчера, 17:19
Асхабадзе: «Наш бюджет в районе 570 миллионов рублей»
04 августа
«Уфа» получит необходимое финансирование
03 августа
Цорн: «Часть денег за Бека Бека пойдут на приобретение нового игрока»
01 августа
Стало известно, какую сумму «Аталанта» должна «Локомотиву» за Миранчука
30 июля
Сортировать
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:56
Сами построить не могут?
proezd2
proezd2
сегодня в 18:36
давно пора переименовать арену в "Спартак Арена".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:29
Объявление на столбе в Тарасовке : "Продаётся ФК "Спартак" на запчасти".
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:20, ред.
Похоже слухи, что у Федуна серьёзные финансовые проблемы совсем не слухи.
Федун уже продаёт свою долю со стадиона, похоже его выживают из Спартака.
Да Бог с ним с Федуном, что будет с Заремой, как она будет жить без Спартака?
vlasovca
vlasovca
сегодня в 18:19
Деньги решают все.
fm3devsv7g7h
fm3devsv7g7h
сегодня в 18:15
это логичное решение...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 