«Лукойл» хочет приобрести права на стадион «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков после матча «красно-белых» с «Уралом» (2:0) рассказал о грядущей сделке по приобретению стадиона «Открытие Арена» компанией «Лукойл».

Правда, что «Лукойл» хочет выкупить стадион. Мы над этим работаем. Идёт оформление сделки по реализации продажи клубного стадиона. Не готов сейчас комментировать — это не в пределах моей компетенции. Но сейчас «Лукойл» и футбольный клуб занимаются переоформлением стадиона.