Сорокин: «Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге получит компенсацию от УЕФА»

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин сообщил, что процесс получения финансовой компенсации от УЕФА за несостоявшийся финал ЛЧ в Санкт-Петербурге находится в завершающей стадии.

Процесс движется. Все очень близко к завершению. Все, что было вложено, будет компенсировано. Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Речь об этом никогда не шла — здесь у нас нет юридической позиции.