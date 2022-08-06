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Сорокин: «Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге получит компенсацию от УЕФА»

сегодня, 10:53

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин сообщил, что процесс получения финансовой компенсации от УЕФА за несостоявшийся финал ЛЧ в Санкт-Петербурге находится в завершающей стадии.

Процесс движется. Все очень близко к завершению. Все, что было вложено, будет компенсировано. Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Речь об этом никогда не шла — здесь у нас нет юридической позиции.

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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:32
Я думаю, что время расставит всё по местам и УЕФА и ФИФА чувствуя вину в том, что они пошли против своих же устоев "спорт вне политики" будут возмещать России потери. Это скорее всего будет выражаться в денежных компенсациях и лояльность и даже помощь в своих турнирах. Но вот сколько времени понадобиться пока неизвестно. Предположу, что официальных извинений не будет, но извинения мы увидим между строк.
А вот самое главное они всё таки не смогут вернуть, это надежды клубов, сборной, простых болельщиков на ЧМ 2022, на 1/4 ЛЕ (Спартак) финал ЛЧ (Питер), на еврокубки и матчи сборной в ближайшее время.
Это не побоюсь этого слово преступление лишить эмоции простых болельщиков!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:14
О каких сумах идёт речь?!
Гость
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