Сорокин: «Оргкомитет финала ЛЧ в Петербурге получит компенсацию от УЕФА»

Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин сообщил, что процесс получения финансовой компенсации от УЕФА за несостоявшийся финал ЛЧ в Санкт-Петербурге находится в завершающей стадии.
Процесс движется. Все очень близко к завершению. Все, что было вложено, будет компенсировано. Те средства, которые тратил город, не подлежат возмещению ни по каким документам. Речь об этом никогда не шла — здесь у нас нет юридической позиции.
А вот самое главное они всё таки не смогут вернуть, это надежды клубов, сборной, простых болельщиков на ЧМ 2022, на 1/4 ЛЕ (Спартак) финал ЛЧ (Питер), на еврокубки и матчи сборной в ближайшее время.
Это не побоюсь этого слово преступление лишить эмоции простых болельщиков!!!
А вот самое главное они всё таки не смогут вернуть, это надежды клубов, сборной, простых болельщиков на ЧМ 2022, на 1/4 ЛЕ (Спартак) финал ЛЧ (Питер), на еврокубки и матчи сборной в ближайшее время.
Это не побоюсь этого слово преступление лишить эмоции простых болельщиков!!!