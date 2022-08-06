Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» минимально обыграл «Эвертон»

сегодня, 21:39
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» минимально обыграл «Эвертон» в матче 1-го тура АПЛ (1:0).

Гол с пенальти забил Жоржиньо на 45+9-й минуте.

Ранее в туре «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон».

Все новости
«Зенит» в меньшинстве сыграл с «Ахматом» вничью
Сегодня, 22:04
«Краснодар» разгромил «Локомотив»
Сегодня, 22:03
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Байер»
Сегодня, 21:27
«Страсбур» уступил «Монако»
Сегодня, 19:57
ЦСКА забил «Факелу» 4 гола в матче 4-го тура Премьер-Лиги
Сегодня, 19:33
«Тоттенхэм» крупно обыграл «Саутгемптон»
Сегодня, 18:53
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:02
Главное победа.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:50
Для особо одарённых😁 к первому тайму было добавлено много времени, т.к. футболист Эвертона получил серьезную травму, очень долго оказывали помощь.
А что касается игры, она была слабенькой, но с учётом плохой предсезонки, взяли 3 очка на выезде. Уже хорошо.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:46, ред.
Прозвище пенсы вроде старое ) Когда на эмблеме отображался ветеран и заменили его на льва. Их прозвище королевский синий или синие.
Ну а так все таки звучит лучше пенсы в этом матче учитывая им******** в атаке )
DXTK
DXTK
сегодня в 21:42
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 21:40
    Поздравляю) Возможно, пободаемся с вами за место под солнцем в этом году, пенсы))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     