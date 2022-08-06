«Челси» минимально обыграл «Эвертон» в матче 1-го тура АПЛ (1:0).
Гол с пенальти забил Жоржиньо на 45+9-й минуте.
Ранее в туре «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон».
«Челси» минимально обыграл «Эвертон» в матче 1-го тура АПЛ (1:0).
Гол с пенальти забил Жоржиньо на 45+9-й минуте.
Ранее в туре «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон».
А что касается игры, она была слабенькой, но с учётом плохой предсезонки, взяли 3 очка на выезде. Уже хорошо.
А что касается игры, она была слабенькой, но с учётом плохой предсезонки, взяли 3 очка на выезде. Уже хорошо.
Ну а так все таки звучит лучше пенсы в этом матче учитывая им******** в атаке )
Ну а так все таки звучит лучше пенсы в этом матче учитывая им******** в атаке )