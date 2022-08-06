Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА забил «Факелу» 4 гола в матче 4-го тура Премьер-Лиги

сегодня, 19:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

ЦСКА разгромил «Факел» в матче 4-го тура РПЛ (4:1).

Счет открыли воронежцы голом Георгия Гонгадзе на 42-й минуте с пенальти. Сравнял счет Константин Кучаев на 58-й минуте. На 70-й «армейцев» вывел вперед Хесус Медина. Третий гол москвичей забил Федор Чалов на 72-й, а последний гол в матче на свой счет записал Хорхе Карраскаль на 83-й минуте.

ЦСКА набрал 10 очков и делит 1-е место в таблице со «Спартаком». «Факел» после 4 игр имеет 2 очка и идет 13-м.

Ранее в туре «Урал» уступил «Спартаку».

Все новости
«Страсбур» уступил «Монако»
Сегодня, 19:57
«Тоттенхэм» крупно обыграл «Саутгемптон»
Сегодня, 18:53
«Унион» победил «Герту» в дерби Берлина
Сегодня, 18:22
«Спартак» на выезде обыграл «Урал» в рамках четвёртого тура РПЛ
Сегодня, 16:59
«Ливерпуль» не сумел обыграть новичка АПЛ в матче первого тура
Сегодня, 16:27
«Енисей» обыграл «Велес» в стартовом матче четвертого тура Первой лиги
Сегодня, 14:56
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 20:29
Сегодня и Мухин отлично сыграл. Чувствует конкуренцию. Пока он получше Мендеса
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:28, ред.
Факел увидел возможности свои. А возможности есть, если думать, а не кидаться, как Чапай). В тактике гибче надо быть. Команда играла азартно, самоотверженно, но, это капкан для лохов, если играешь с такими командами, с первой тройки. НН показал пример.

Далеко идти не надо. Они же с конями добавили во втором тайме, играя на контратаках. Здесь же Пламя Факела угасла. Медленно, медленно, потом резко затухла, как костер. Мамы грелись и надеялись).

С победой ЦСКА. Вот если на общедоступном, то все чисто вопросов нет. А когда меньше народу, то кислород конь глотает подушками). Факелу подумать как играет, пусть играет дома при своих болельщиках. В гостях играть прагматично, с чувством, с толком, с расстановкой.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 20:28
С победой, армейцы. Молодцы.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:15
С ПОБЕДОЙ ЦСКА
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:14
Болел Коняшек с Победой! А Факел не смотря на разгромный счет понравился!Как правильно сказали , скамейка конечно маловата!
Альфи
Альфи
сегодня в 20:11
С победой кони! Вот бы так с лидерами играли...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:09
Победили деньги ! А при чем здесь футбол ?
frbv79ycdgv6
frbv79ycdgv6
сегодня в 20:00
ЦСКА с победой!Факел "колючая"команда и тем более от этого радость от победы приятней.Удивил Мухин!Парень еще прибавит.И явно проявился класс игры Облякова с Мойзесем,не в пользу первого.Скамейка для Ивана лучшее место.
David Young
David Young ответ Великолепный (раскрыть)
сегодня в 19:58
Великолепная победа.
протон
протон
сегодня в 19:56
Ну что ж, всех красно синих с победой, после неудачного первого тайма смогли переломить этот матч. Неожиданно то, что Факел достаточно сильно подсел к своим воротам во втором тайме
Карраскаль проснулся во втором тайме, Мухин на старте сезона пока ОЧЕНЬ хорош
Отдельно рад за Костю и Федора. Первый отошел от крестов и показывает себя образца полуторогодовой давности. А за Федю рад отдельно, вспоминая как его мариновал Алеша, выпуская на позицию правого вингера
Воронежцы, не унывать, у вас реально симпатичная команда, но лично на мой взгляд команде нужны усиления, чтобы состав стал более качественный
pomor45
pomor45 ответ ZAITZEFF2011 (раскрыть)
сегодня в 19:55, ред.
Нахальства у Факела оказалось в большом избытке, а не скамейки не хватило. Забили гол первыми и решили блеснуть - попёрли за вторым, вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне. Это тренерские закидоны аутсайдеров. Тренерам очень хочется выпендриться, чтобы заметили в клубах побогаче. Карьера Федотова вдохновляет. Они решили, что лидеры, кроме Зенита, слабоваты, силу ещё не набрали и можно рискнуть прихватить лёгкой славы победителя. Просчитались все и вместо славы получили люлей.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:51
Мой Дружище Володя, Я не против, да будет ТАК.
С победой!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 19:49
Без усиления Факелу в РПЛ мало что светит. Разница в классе с армейцами видна не вооружённым взглядом. На одном азарте далеко не уедешь.
ZAITZEFF2011
ZAITZEFF2011
сегодня в 19:48
Провалив первый тайм с Факелом в следующей игре ЦСКА рассчитывать на положительный результат будет сложно.
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:48
Вот если Карраскаль станет лучшим в игре с Зенитом, тогда можно будет его и похвалить. Привет и с валидольной победой!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:46
А я такое игнорирую и не читаю.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:44
Втору игру подряд радуют воспитанники ЦСКА КуЧаловы, молодцы !!!
Всех болельщиков ЦСКА с победой, а Карраскаль лучший..
ZAITZEFF2011
ZAITZEFF2011
сегодня в 19:42
ЦСКА выграл на классе. Факелу не хватило качественной скамейки.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:42
С ПОБЕДОЙ ЦСКА !!!
Факел хорошо смотрелся , но увы. Удачи вам в следующих матчах.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:40
Это хорошо. Пусть армейцы и спартаковцы продолжают в том же духе, в противном случае чемпионат превратится в рутинное зрелище под названием " Гегемония "Зенита" и очередной титул команды".
Особый респект главному тренеру Федотову. Одеть в такую жару пиджак - дорогОго стоит. Чувствуется внутренняя культура. Да и общее поведение импонирует. Редкий экземпляр в наше время.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:40
Да, глупостей много сегодня читал в трансляции. Только тайм плохо отыграли, у них Федотов сразу уже физрук) Смешно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:39
Браво, ЦСКА всё еще нащупывает игру, но хорошо, что хватает запала разорвать "Факел" уже сейчас.

Хм, теперь Манекен должен выигрывать, чтобы оставаться на первом месте, а матч непростой, а ЦСКА и "Спартак" в ударе.

Похоже, этот сезон уже может стать тестом для Сережи, потому что впервые конкуренты могут быть в форме.
Capral
Capral
сегодня в 19:39
Ну вот, розовые очки и слетели. ЦСКА с победой!!! Молодцы!!! Сочувствую недругам Федотова. После досадной и глупой ничьи в Новгороде, сегодня- вполне добротная и заслуженная победа!!! Факел- самая обычная, рабочая команда, при полном отсутствии класса. Но, за мужество и борьбу- респект. А ЦСКА- двигаться дальше!!! Удачи в Питере!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:38
Поздравляю болельщиков ЦСКА с победой
cska1948
cska1948
сегодня в 19:37
С Н.Новгородом хорошо сыграли в первом тайме. С Воронежем хорошо сыграли во втором. Неужели в Питере в обоих таймах сыграем хорошо?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 19:37
Заслуженная победа, поздравляю!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:36, ред.
П-О-Б-Е-Д-А! Волевая заслуженная победа!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 