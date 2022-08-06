ЦСКА забил «Факелу» 4 гола в матче 4-го тура Премьер-Лиги

ЦСКА разгромил «Факел» в матче 4-го тура РПЛ (4:1).
Счет открыли воронежцы голом Георгия Гонгадзе на 42-й минуте с пенальти. Сравнял счет Константин Кучаев на 58-й минуте. На 70-й «армейцев» вывел вперед Хесус Медина. Третий гол москвичей забил Федор Чалов на 72-й, а последний гол в матче на свой счет записал Хорхе Карраскаль на 83-й минуте.
ЦСКА набрал 10 очков и делит 1-е место в таблице со «Спартаком». «Факел» после 4 игр имеет 2 очка и идет 13-м.
Ранее в туре «Урал» уступил «Спартаку».
Хм, теперь Манекен должен выигрывать, чтобы оставаться на первом месте, а матч непростой, а ЦСКА и "Спартак" в ударе.
Похоже, этот сезон уже может стать тестом для Сережи, потому что впервые конкуренты могут быть в форме.
Хм, теперь Манекен должен выигрывать, чтобы оставаться на первом месте, а матч непростой, а ЦСКА и "Спартак" в ударе.
Похоже, этот сезон уже может стать тестом для Сережи, потому что впервые конкуренты могут быть в форме.
Далеко идти не надо. Они же с конями добавили во втором тайме, играя на контратаках. Здесь же Пламя Факела угасла. Медленно, медленно, потом резко затухла, как костер. Мамы грелись и надеялись).
С победой ЦСКА. Вот если на общедоступном, то все чисто вопросов нет. А когда меньше народу, то кислород конь глотает подушками). Факелу подумать как играет, пусть играет дома при своих болельщиках. В гостях играть прагматично, с чувством, с толком, с расстановкой.
Далеко идти не надо. Они же с конями добавили во втором тайме, играя на контратаках. Здесь же Пламя Факела угасла. Медленно, медленно, потом резко затухла, как костер. Мамы грелись и надеялись).
С победой ЦСКА. Вот если на общедоступном, то все чисто вопросов нет. А когда меньше народу, то кислород конь глотает подушками). Факелу подумать как играет, пусть играет дома при своих болельщиках. В гостях играть прагматично, с чувством, с толком, с расстановкой.