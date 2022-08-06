ЦСКА забил «Факелу» 4 гола в матче 4-го тура Премьер-Лиги

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сегодня, 19:33

ЦСКА разгромил «Факел» в матче 4-го тура РПЛ (4:1).

Счет открыли воронежцы голом Георгия Гонгадзе на 42-й минуте с пенальти. Сравнял счет Константин Кучаев на 58-й минуте. На 70-й «армейцев» вывел вперед Хесус Медина. Третий гол москвичей забил Федор Чалов на 72-й, а последний гол в матче на свой счет записал Хорхе Карраскаль на 83-й минуте.

ЦСКА набрал 10 очков и делит 1-е место в таблице со «Спартаком». «Факел» после 4 игр имеет 2 очка и идет 13-м.

Ранее в туре «Урал» уступил «Спартаку».