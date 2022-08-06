«Спартак» на выезде обыграл «Урал» в рамках четвёртого тура РПЛ

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сегодня, 16:59

Московский «Спартак» обыграл в Екатеринбурге «Урал» в рамках четвёртого тура РПЛ .

Все голы были забиты в первом тайме. На 27-й минуте первый гол забил Квинси Промес, на 43-й отличился вышедший на поле после травмы Виктора Мозеса Михаил Игнатов. Им обоим ассистировал Александр Соболев.

«Спартак» после четырёх туров имеет 10 очков в своем активе и на данный момент лидирует. «Урал» проиграл все четыре матча и находится на последнем месте в турнирной таблице.