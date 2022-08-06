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«Спартак» на выезде обыграл «Урал» в рамках четвёртого тура РПЛ

сегодня, 16:59
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» обыграл в Екатеринбурге «Урал» в рамках четвёртого тура РПЛ.

Все голы были забиты в первом тайме. На 27-й минуте первый гол забил Квинси Промес, на 43-й отличился вышедший на поле после травмы Виктора Мозеса Михаил Игнатов. Им обоим ассистировал Александр Соболев.

«Спартак» после четырёх туров имеет 10 очков в своем активе и на данный момент лидирует. «Урал» проиграл все четыре матча и находится на последнем месте в турнирной таблице.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:41
Красно-белых с победой! Важные три очка да еще и на поле неудобного сопереика. Команда пока играет на ура! Виден почерк нового тренера, впереди матчи с более стльными командами Сочи и Динамо, поглядим как там проявит себя Спартак!
Урал же совсем никакущий......похоже к четвертому туру назрела первая тренерская отставка....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:39
Всех наших с 3-мя очками и солидной игрой ! Но думаю нас сегодня обокрали на 8 100% ных голов ! Так нельзя ! Вот поэтому мы не Бавария ,и даже не чемпионы России . Николсон -слабое звено . А Зиньковскому надо давать играть 30 мин .минимум ! Кукуян с Кукуляком на ВАРе ничего плохого для нас не накуковали . Ну хоть сегодня судью ,практически, на поле не было видно . Очень тревожно За Мозеса . Здоровья ему ,и лёгкой травмы !
Прохорович
Прохорович
сегодня в 17:35
Три победы подряд - это отлично!
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 17:31, ред.
примерно на 73й минуте болельщики Спартака ( а их было традиционно больше чем у урала на их стадионе в Екатеренбурге) начали распивать свои песни, вспомнили и про Артёма Дзюбу, и про то, когда армейцы в следующий раз станут чемпионом🤣 сейчас мы послушаем сектор газа перед матчем и начнём переживать за воронежский факел в игре с цска, а дальше трансляция отправит нас в город Грозный, тот самый выезд где зенит реально может потерять очки в чемпионате...
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 17:28, ред.
Промес,как топовый игрок не имеет право транжирить верные голевые моменты а течение матча,,ведь это усилие и труд каждого игрока на поле,это даже какое то пренебрежение к команде.Создавая столько моментов надо разносить всех 7:0,8:0,впереди ведь соперники покруче и надо уже сегодня анализировать каждый упущенный момент.Пока всё хорошо,новый тренер вдохнул в команду комбинационный стиль,заточенный на атаку,на создание множества моментов..Только постоянно улучшать физические кондиции и УДАЧИ!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:26
Урал уверенно идет в пердив.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 17:26
Всех КБ с победой,ещё пару таких матчей и Абаскаля понесут на руках,надо отдать должное, команда на ходу.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 17:23, ред.
всех КБ с победой! надеюсь Спартак растранжирил всё во втором тайме сегодня и на следующую игру реализация будет совсем на другом уровне...реализуй хотя бы Промес свои моменты с уралом и Антоха ушёл бы на зимнюю паузу в чемпионате лучшим бомбардиром досрочно😂 как хорош был Саша Соболев в первом тайме в роли плеймеймейкера и как он запорол свои прямые обязанности во втором загубив как минимум два 100% шанса... лучшим считаю Игнатова ( конкуренты : Соболев, Промес, Зобнин и Селихов) Миша воспользовался своим шансом полностью и в следующем туре ждём Игнатова в стартовом составе. Зиньковскому нужно побольше игрового времени ( как и Пруцев Антон может выходить на 25 - 30 минут для поддержания командного темпа) понравился Денисов справа, Селихов спасал когда было нужно и есть прогрес в игре ногами у Саши. движемся дальше, вперёд Спартак!!!🔴⚪️
Сп62
Сп62
сегодня в 17:22
По 10-бальной оценке сыграли на 8. А вот, что с Виктором? Тревожно.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 17:21
С победой КБ🏅
Хорошая победа! Хорошая игра! Хороший результат!
Даже присутствует чувство неудовлетворенности от упущенных убойных моментов🤏
Работа Абаскаля?! 🤔
🤫 Боюсь сглазить!
Вперёд Спартак 🎯⚽
makkie
makkie
сегодня в 17:18
Всех с победой!

Понравился настрой команды с первых минут. Хоть Урал и выставил автобус, Спартак играл уверенно и по делу забил 2 гола. Хотя мог и пропустить в первом тайме.
Дальше играли по счёту и могли довести счёт до неприлично крупного. Но как обычно подвела реализация. Лично я насчитал еще 4-5 убойных момента, которые должны были заканчиваться взятием ворот Помазуна. Один только Квинси имел 3-4 момента.

Похоже, Абаскаль нашёл ключик к команде. Видно, что игроки выходят на поле раскрепощенными, многое получается, есть лёгкость и запас прочности. Каждый знает куда бежать и кого закрывать. Не без огрехов, но игра радует глаз.

Три победы кряду - отличный результат. Дальше Сочи, Факел и Динамо. Нужно не сбавлять темпы и продолжать в том же духе. Выводы пока положительные, но всё покажут дальнейшие матчи. Главное не растерять этот задел прочности.

З.Ы. Расстроила травма Мозеса. По всей видимости, там что-то серьёзное. Держим за Витю кулачки. Пусть худшее обойдётся...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:17
Всех Спартаковцев с Победой и красивой игрой особенно в первом тайме...
ABir
ABir
сегодня в 17:13
Всех болельщиков Спартака с заслуженной победой! Должны конечно были доводить дело до разгрома, но Шалимов не чужой для Спартака человек. Радует, что теперь Спартак не теряет очки в борьбе с непрямыми конкурентами за призовые места, а лишь теряет голевые моменты, которых к радости создаёт с избытком.
ZAITZEFF2011
ZAITZEFF2011
сегодня в 17:12
Спартак ожидаемо обыграл Урал на выезде. Поздравляю с победой!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:12
Стабильность есть пока. Или появилась?). Спартак берет очки в гостевых матчах. Есть повод остограмиться болелам. С победой Спартак!
Урал.. слов нет. Безнадёга. Но соперники у команды в старте..Президент утвердил календарь, или поставил подпись...Похоже Шалимова отправят экспертом, в очередь, высиживать.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:12
Возили Урал как пацанов.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 17:11
С победой лучший клуб страны! Вите здоровья!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 17:07
С победой! Пока идем на 1 месте!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:06
Поздравляю болельщиков Спартака с победой
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:06
Всех КБ с победой!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:05
Конечно, хорошо пока "Спартак" смотрится. А вот "Урал" ужасен, 1-10, 4 поражения, если бы не Бикфалви, махинатору Грише с его вечным катанием догов желал бы и в ФНЛ-2 отправиться, но жалко румына, не заслужил.
Путин007
Путин007
сегодня в 17:05
Ну вообще тут все ясно было не понятна логика шалимова, который продолжает играть в комбинационный футбол, не смотря на то, что не имеет исполнителей. А со Спартаком все понятно ...как и в истории все будет так же. Яркий красивый Спартак проиграет прагматичному Риму (Зениту).
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:02, ред.
С победой Красно-Белые! Спартак на 1-ом месте!
Учитывая, что из 4-х матчей три были сыграны в гостях -
это отличный результат!
LOpp
LOpp
сегодня в 17:01
С победой Красно-Белые!
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