Кухарчук: «Не знаю, сколько потратил „Локомотив“, но они удивляют»

Полузащитник «Химок» прокомментировал неудачные выступления «Локомотива» на старте нового сезона РПЛ .

Не знаю, сколько потратил «Локомотив», но они удивляют. Богатый клуб с большой историей. Думаю, они ещё наберут свой ход.

В чём наш секрет? Я даже не знаю, мы вообще потратились в это окно? Даже не знаю этого, если да. Подобрался состав, всем ребятам есть, что доказывать. Каждый выходит на поле с максимальной самоотдачей. Плюс этому способствует тренерский штаб, своими мотивационными речами, тренировочным процессом.