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Кухарчук: «Не знаю, сколько потратил „Локомотив“, но они удивляют»

сегодня, 19:08

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал неудачные выступления «Локомотива» на старте нового сезона РПЛ.

Не знаю, сколько потратил «Локомотив», но они удивляют. Богатый клуб с большой историей. Думаю, они ещё наберут свой ход.

В чём наш секрет? Я даже не знаю, мы вообще потратились в это окно? Даже не знаю этого, если да. Подобрался состав, всем ребятам есть, что доказывать. Каждый выходит на поле с максимальной самоотдачей. Плюс этому способствует тренерский штаб, своими мотивационными речами, тренировочным процессом.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:10
Не удивляет а поражает!
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