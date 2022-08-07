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Нигматуллин: «Удивляет слепая вера „Локомотива“ в немецких „специалистов“»

сегодня, 18:22

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о неудачном старте «железнодорожников» в этом сезоне РПЛ.

Никто не удивлен результатом «Локомотива», удивление вызывает только слепая вера в немецких «специалистов». Потому что непонятен вектор развития клуба, понятно лишь то, что идет осваивание бюджета, идет скупка футболистов по всему миру, иногда везет, как в случае с Бека Бека – когда руководство «Ниццы» решило переплюнуть «Локомотив» и взять футболиста, переплатив за него очень сильно, но это очень большое исключение.

Огромное количество антирекордов – неудивительно, просто печально… Семин сказал недавно, что команда слаба физически, а ведь немецкие специалисты славятся таким компонентом игры. «Локомотив» же проигрывает в конце матчей сейчас. Почему? Потому что не готов физически и встает на поле. На очень печально смотреть мне как бывшему футболисту «Локомотива», который помогал клубу встать на путь, близкий к европейскому.

Такое ощущение, что в клубе наплевать на результат… Но «Локомотив» же еще и среди лидеров по убыткам… Все это закончится печально.

Странно, что есть доверие к Цорну, ведь агенту быть спортивным директором – это билет в один конец, ведь такие специалисты будут заниматься лишь бизнесом на новой должности, такое ведь уже было в «Спартаке». А бизнес должен быть, прежде всего, нацелен на результат, а не на слепые покупки и продажи футболистов.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 19:23
Я потом еще играл года три в коммерческих турнирах от одного завода, так что познал и радость побед) А с тех пор тоже не играл, ходил иногда только поразминаться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 19:21
Да, так примерно и думал.) Привет)
AleS
AleS ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:17
Тут как-то вспоминал тот матч, когда мы в ничью сыграли. Круто было.
AleS
AleS ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 19:16
"Так он сын Прядкина" - вот это поворот.
"Убитый Енот тут был, интересно, где "Команда Соккера" нынче))" - О, Привет.
Про Налунета и Максмейстера ничего не знаю уже много лет, к сожалению. Тут их тоже не вижу. Да и сам чето в футбол перестал давно играть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ AleS (раскрыть)
сегодня в 19:04
Так он сын Прядкина) В "Спартак"-то его наверняка брали из-за связей, потому что тогда батя рулил, а вот в "Локо" фиг знает, почему.

Кстати, Лёша, хотел тебя спросить, ты что-нибудь о Налунете, Максмейстере знаешь? Мой ник раньше Убитый Енот тут был, интересно, где "Команда Соккера" нынче))
AleS
AleS ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 18:53
Откуда этот Цорн вообще вылез, не знаешь? Ведь его привели в Спартак, значит где-то он до этого работал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:50
Я бы последний абзац особо выделил, про Цорна. Именно, что он умеет покупать и продавать в своих интересах, но за два прихода в "Спартак" и "Локо" мы не увидели работы в интересах тренеров и команды как сущности.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:23
Это не вера это обычное предательство с продажничество.
Гость
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