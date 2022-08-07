Нигматуллин: «Удивляет слепая вера „Локомотива“ в немецких „специалистов“»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о неудачном старте «железнодорожников» в этом сезоне РПЛ.
Никто не удивлен результатом «Локомотива», удивление вызывает только слепая вера в немецких «специалистов». Потому что непонятен вектор развития клуба, понятно лишь то, что идет осваивание бюджета, идет скупка футболистов по всему миру, иногда везет, как в случае с Бека Бека – когда руководство «Ниццы» решило переплюнуть «Локомотив» и взять футболиста, переплатив за него очень сильно, но это очень большое исключение.
Огромное количество антирекордов – неудивительно, просто печально… Семин сказал недавно, что команда слаба физически, а ведь немецкие специалисты славятся таким компонентом игры. «Локомотив» же проигрывает в конце матчей сейчас. Почему? Потому что не готов физически и встает на поле. На очень печально смотреть мне как бывшему футболисту «Локомотива», который помогал клубу встать на путь, близкий к европейскому.
Такое ощущение, что в клубе наплевать на результат… Но «Локомотив» же еще и среди лидеров по убыткам… Все это закончится печально.
Странно, что есть доверие к Цорну, ведь агенту быть спортивным директором – это билет в один конец, ведь такие специалисты будут заниматься лишь бизнесом на новой должности, такое ведь уже было в «Спартаке». А бизнес должен быть, прежде всего, нацелен на результат, а не на слепые покупки и продажи футболистов.
"Убитый Енот тут был, интересно, где "Команда Соккера" нынче))" - О, Привет.
Про Налунета и Максмейстера ничего не знаю уже много лет, к сожалению. Тут их тоже не вижу. Да и сам чето в футбол перестал давно играть.
"Убитый Енот тут был, интересно, где "Команда Соккера" нынче))" - О, Привет.
Про Налунета и Максмейстера ничего не знаю уже много лет, к сожалению. Тут их тоже не вижу. Да и сам чето в футбол перестал давно играть.
Кстати, Лёша, хотел тебя спросить, ты что-нибудь о Налунете, Максмейстере знаешь? Мой ник раньше Убитый Енот тут был, интересно, где "Команда Соккера" нынче))
Кстати, Лёша, хотел тебя спросить, ты что-нибудь о Налунете, Максмейстере знаешь? Мой ник раньше Убитый Енот тут был, интересно, где "Команда Соккера" нынче))