Лепёхин: «Клаудиньо — один из лучших игроков в РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал травму полузащитника питерского клуба .

Клаудиньо — один из лучших футболистов «Зенита», безусловно, что это потеря. Но я надеюсь, что отсутствие Клаудиньо не сможет повлиять на результаты команды, в «Зените» достаточно футболистов, которые должны уметь друг друга подменять в ответственных матчах.

Кем можно заменить Клаудиньо? Мне трудно судить, но уверен, что тренерский штаб сможет восполнить эту потерю, не исключаю и перестановки на поле, думаю, что у Семака есть какие-то запасные схемы на такой вариант.