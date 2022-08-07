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Лепёхин: «Клаудиньо — один из лучших игроков в РПЛ»

сегодня, 18:53

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал травму полузащитника питерского клуба Клаудиньо.

Клаудиньо — один из лучших футболистов «Зенита», безусловно, что это потеря. Но я надеюсь, что отсутствие Клаудиньо не сможет повлиять на результаты команды, в «Зените» достаточно футболистов, которые должны уметь друг друга подменять в ответственных матчах.

Кем можно заменить Клаудиньо? Мне трудно судить, но уверен, что тренерский штаб сможет восполнить эту потерю, не исключаю и перестановки на поле, думаю, что у Семака есть какие-то запасные схемы на такой вариант.

Жаль, что Клаудиньо выбыл, он один из тех футболистов, которые определяют ход матчей. Это один из лучших игроков в РПЛ.

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Все комментарии
4za5ktseqbm4
4za5ktseqbm4
сегодня в 19:28
Играет он прекрасно
ДСА
ДСА
сегодня в 18:58
Если что, на травму игрока можно всё списать.
Гость
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