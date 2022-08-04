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Даниил Уткин — лучший игрок РПЛ в июле

сегодня, 13:18

Пресс-служба РПЛ сообщает, что полузащитник «Ростова» Даниил Уткин признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам июля.

За Уткина проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер», а первым в голосовании болельщиков стал полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Ранее стало известно имя лучшего тренера РПЛ по итогам июля.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 13:36
Молодец, удачи!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:34
Будет стимулом для игрока.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 13:30
Заслуженно!!! гол и три голевых, дважды лучший игрок матча
makkie
makkie
сегодня в 13:25
Лоханулся Краснодар)
Уткин - качественный игрок для РПЛ, а ему толком шанса не дали закрепиться у быков. А может оно и к лучшему. Даниил сейчас зажигает в Ростове, а до этого был лучшим в Ахмате. И сборная не за горами.
869zw8j2qkmg
869zw8j2qkmg
сегодня в 13:24
Очень рады видеть это
Гость
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