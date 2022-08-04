Даниил Уткин — лучший игрок РПЛ в июле

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сегодня, 13:18

Пресс-служба РПЛ сообщает, что полузащитник «Ростова» признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам июля.

За Уткина проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер», а первым в голосовании болельщиков стал полузащитник «Спартака» .