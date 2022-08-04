Даниил Уткин — лучший игрок РПЛ в июле

Пресс-служба РПЛ сообщает, что полузащитник «Ростова» Даниил Уткин признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги по итогам июля.
За Уткина проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер», а первым в голосовании болельщиков стал полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
Ранее стало известно имя лучшего тренера РПЛ по итогам июля.
Уткин - качественный игрок для РПЛ, а ему толком шанса не дали закрепиться у быков. А может оно и к лучшему. Даниил сейчас зажигает в Ростове, а до этого был лучшим в Ахмате. И сборная не за горами.
Уткин - качественный игрок для РПЛ, а ему толком шанса не дали закрепиться у быков. А может оно и к лучшему. Даниил сейчас зажигает в Ростове, а до этого был лучшим в Ахмате. И сборная не за горами.