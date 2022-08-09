Президент Федерации лыжных гонок России войдёт в руководство «Спартака»

Руководство «Лукойла» может ввести в состав директоров «Спартака» президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
Ранее сообщалось, что Леонид Федун покинет пост президента клуба, а его место займет бывший глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц. Федун при этом останется в команде, однако уровень его влияния на клуб уменьшится. Руководящие должности в клубе займут функционеры от нефтяной компании.
Возможно Вяльбе будет "Троянский конь" в совете директоров Спартака (шутка).
Возможно Вяльбе будет "Троянский конь" в совете директоров Спартака (шутка).
Может кто то понял, что Федун набирал в совет директоров тех людей, которые притворствовали ему и соглашались с любой его прихотью и Заремы в частности.
Отсюда и порой очень странные люди в Спартаке. а последующий их уход несомненно сопровождается скандалом.
Возможно эти действия направлены на стабилизацию в клубе и уменьшение скандалов.
Спартак самый популярный клуб в России и с этим сложно спорить, но в последние пару десятилетии это больше скандальная популярность нежели связана с результатами. Одни заявления Заремы чего стоят.
Так, что возможно это делается во благо.
Может кто то понял, что Федун набирал в совет директоров тех людей, которые притворствовали ему и соглашались с любой его прихотью и Заремы в частности.
Отсюда и порой очень странные люди в Спартаке. а последующий их уход несомненно сопровождается скандалом.
Возможно эти действия направлены на стабилизацию в клубе и уменьшение скандалов.
Спартак самый популярный клуб в России и с этим сложно спорить, но в последние пару десятилетии это больше скандальная популярность нежели связана с результатами. Одни заявления Заремы чего стоят.
Так, что возможно это делается во благо.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал комментировать информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может войти в совет директоров клуба.
«Мы не комментируем никакие фамилии и слухи», — сказал Зеленов
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал комментировать информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может войти в совет директоров клуба.
«Мы не комментируем никакие фамилии и слухи», — сказал Зеленов