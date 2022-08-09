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Президент Федерации лыжных гонок России войдёт в руководство «Спартака»

сегодня, 11:58

Руководство «Лукойла» может ввести в состав директоров «Спартака» президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун покинет пост президента клуба, а его место займет бывший глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц. Федун при этом останется в команде, однако уровень его влияния на клуб уменьшится. Руководящие должности в клубе займут функционеры от нефтяной компании.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:38
Мда, лыжник будет заниматься футболом. И такая фигня по всей стране, люди не на своих местах. Так и живем
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 12:24
Елена Вяльбе всегда принадлежала к структуре ЦСКА (Москва).
Возможно Вяльбе будет "Троянский конь" в совете директоров Спартака (шутка).
Capral
Capral
сегодня в 12:22
Навострили лыжи....
МапС
МапС
сегодня в 12:19
Лыжи преригатива ЦСКА.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ старина (раскрыть)
сегодня в 12:17
«Лукойл» сам формирует совет директоров «Спартака», раньше это делал лично Леонид Федун.
Может кто то понял, что Федун набирал в совет директоров тех людей, которые притворствовали ему и соглашались с любой его прихотью и Заремы в частности.
Отсюда и порой очень странные люди в Спартаке. а последующий их уход несомненно сопровождается скандалом.
Возможно эти действия направлены на стабилизацию в клубе и уменьшение скандалов.
Спартак самый популярный клуб в России и с этим сложно спорить, но в последние пару десятилетии это больше скандальная популярность нежели связана с результатами. Одни заявления Заремы чего стоят.
Так, что возможно это делается во благо.
старина
старина
сегодня в 12:03
Давайте еще Губерниева до кучи....Зачем эти люди в Спартаке.Вяльбе отлично управляется в лыжной федерации,зачем ей футбол?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 12:01, ред.
В «Спартаке» отреагировали на новость о включении Вяльбе в совет директоров клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов не стал комментировать информацию о том, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может войти в совет директоров клуба.

«Мы не комментируем никакие фамилии и слухи», — сказал Зеленов
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:00
Как свадебный генерал?
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