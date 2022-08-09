Президент Федерации лыжных гонок России войдёт в руководство «Спартака»

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сегодня, 11:58

Руководство «Лукойла» может ввести в состав директоров «Спартака» президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Леонид Федун покинет пост президента клуба, а его место займет бывший глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц. Федун при этом останется в команде, однако уровень его влияния на клуб уменьшится. Руководящие должности в клубе займут функционеры от нефтяной компании.