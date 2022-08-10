Влашич перешёл из «Вест Хэма» в «Торино»

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сегодня, 00:40

Бывший полузащитник московского ЦСКА переходит на правах аренды из «Вест Хэма» в «Торино».

За аренду итальянский клуб заплатит 1 миллион евро, также у него будет возможность выкупить Влашича через год за 15 миллионов евро. В таком случае контракт будет подписан до 2027 года.