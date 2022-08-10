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Влашич перешёл из «Вест Хэма» в «Торино»

сегодня, 00:40

Бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич переходит на правах аренды из «Вест Хэма» в «Торино».

За аренду итальянский клуб заплатит 1 миллион евро, также у него будет возможность выкупить Влашича через год за 15 миллионов евро. В таком случае контракт будет подписан до 2027 года.

Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА год назад за 30 миллионов евро. Провёл за «молотобойцев» 31 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
w4kb2t3a8phw
w4kb2t3a8phw
сегодня в 09:16
Может хоть здесь заиграет
makkie
makkie
сегодня в 09:15
В общем, кроме цска Влашич ничего не тянет больше.
cska1948
cska1948 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 08:54
И главное вовремя.
YVG
YVG
сегодня в 07:20
Скоро будет в Турции.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:12
Похоже ЦСКА очень выгодно его продал
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 07:04
Не удачный трансфер Вест Хэма.
Кони продали отлично.👍
Что то отец хорвата молчит.
6xjdd3mguv9j
6xjdd3mguv9j
сегодня в 07:04
Пошёл по рукам сивый Колян
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 05:17
Осталось ждать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:05, ред.
Влашич перешел из «Вест Хэма» в «Торино».
В Вест Хэме сделали ошибку, оформив этот контракт с Влашичем . Для ЦСКА конечно это было кстати, заработали 30 лямов и отделались от финансового балласта и игрока который перестал играть и приносить пользу команде. Теперь же этот балласт проблемы Вест Хэма , который тоже понял свою ошибку. И теперь всеми правдами и не правдами хочет избавиться от некогда падающего надежды на повышение в классе игрока . Но любимый папа вместе с агентом выбрали один куш, и тем самым убили в Николо футболиста . Деньги 💰 💰 💰 сделали своё дело. Теперь будем наблюдать как скоро Торино откажется от арендного соглашения и сказка про пятнадцать миллионов евро 💶 умрёт не начавшись .
kyxy
kyxy ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:45
А трансфер влашича не перекрывает трансфер Миранчука?
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 01:15
Пошёл на понижение.
протон
протон
сегодня в 00:58
В принципе , Миранчук в Аталанте не зря время провел. Поработал с выдающимся мистером, познакомился с новым чемпионатом, наверняка подучил итальянский. В Торино будет больше играть - больше футбольных возможностей. Ждем!
протон
протон
сегодня в 00:58
Осталось ждать и надеяться когда появится новость что Аталанта и Торино договорились по Миранчуку, и на след день Лёша пройдёт мед обсмотр, только уже официально, самое главное не накаркать
К вопросу об уровне нашего чемпионата. Если бы в России был клуб где играет Влашич и Миранчук, то это был бы фаворит за первое место. А в Италии это просто клуб второй десятки.
Федянчик
Федянчик
сегодня в 00:53
Ну и зря..
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