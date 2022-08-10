Влашич перешёл из «Вест Хэма» в «Торино»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич переходит на правах аренды из «Вест Хэма» в «Торино».
За аренду итальянский клуб заплатит 1 миллион евро, также у него будет возможность выкупить Влашича через год за 15 миллионов евро. В таком случае контракт будет подписан до 2027 года.
Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА год назад за 30 миллионов евро. Провёл за «молотобойцев» 31 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
В Вест Хэме сделали ошибку, оформив этот контракт с Влашичем . Для ЦСКА конечно это было кстати, заработали 30 лямов и отделались от финансового балласта и игрока который перестал играть и приносить пользу команде. Теперь же этот балласт проблемы Вест Хэма , который тоже понял свою ошибку. И теперь всеми правдами и не правдами хочет избавиться от некогда падающего надежды на повышение в классе игрока . Но любимый папа вместе с агентом выбрали один куш, и тем самым убили в Николо футболиста . Деньги 💰 💰 💰 сделали своё дело. Теперь будем наблюдать как скоро Торино откажется от арендного соглашения и сказка про пятнадцать миллионов евро 💶 умрёт не начавшись .
В Вест Хэме сделали ошибку, оформив этот контракт с Влашичем . Для ЦСКА конечно это было кстати, заработали 30 лямов и отделались от финансового балласта и игрока который перестал играть и приносить пользу команде. Теперь же этот балласт проблемы Вест Хэма , который тоже понял свою ошибку. И теперь всеми правдами и не правдами хочет избавиться от некогда падающего надежды на повышение в классе игрока . Но любимый папа вместе с агентом выбрали один куш, и тем самым убили в Николо футболиста . Деньги 💰 💰 💰 сделали своё дело. Теперь будем наблюдать как скоро Торино откажется от арендного соглашения и сказка про пятнадцать миллионов евро 💶 умрёт не начавшись .