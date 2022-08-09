«Лейпциг» объявил о переходе Вернера

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сегодня, 20:25

Нападающий «Челси» перешел в «РБ Лейпциг». Контракт 26-летнего немца с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что сделка обойдется «Лейпцигу» в 19,5 миллиона евро без учета бонусов.

Ранее Вернер играл в «Лейпциге», на его счету 90 голов и 40 голевых передач в 156 матчах. За «Челси», который купил его за 53 миллиона евро, отыграл 89 матчей, забил 23 гола, отдал 21 передачу.