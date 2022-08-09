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«Лейпциг» объявил о переходе Вернера

сегодня, 20:25

Нападающий «Челси» Тимо Вернер перешел в «РБ Лейпциг». Контракт 26-летнего немца с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что сделка обойдется «Лейпцигу» в 19,5 миллиона евро без учета бонусов.

Ранее Вернер играл в «Лейпциге», на его счету 90 голов и 40 голевых передач в 156 матчах. За «Челси», который купил его за 53 миллиона евро, отыграл 89 матчей, забил 23 гола, отдал 21 передачу.

Вернер

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:46
Обидно, не справился с давлением АПЛ, с конкуренцией и просто с атмосферой. А мог бы добиться неплохих результатов.

Переход в Лейпциг - шаг назад.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 21:28
Так и есть, он страйкер с посредственной техникой. Я ещё до трансфера писал, что будет провал. То, что фаны посмеивались над его неловкостью, так могли бы посмотреть нарезку голов в "Ляйпциге", у него так и есть большинство корявеньких. Неужели кто-то думал, что один факт перехода в АПЛ даст ему левел-ап?)
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 21:22
Мимо Вернер вернулся домой...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 21:09
По-человечески жалко его. Может он хорош только для середняков и не надо в топы соваться?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:05, ред.
Удачи и успехов Тимо!) спасибо за всё! Говорю это искренне! Да, у него очень часто не всегда всё получалось, но одного не отнять, это желание играть и не филонить!
Но, дальше Челси не мог уже платить такие огромные деньги (16,5 млн.евро в год) за футболиста, с реализацией своих ударов по воротам всего 8,1%
Надеюсь в Германии обретёт себя прежнего, чемпионат по легче и давления по меньше!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 20:43
всё уже, наигрался в АПЛ? дома в бундеслиге будет полегче)..
ДСА
ДСА
сегодня в 20:39
Может и смогут его реанимировать.
Гость
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