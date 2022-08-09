«Лейпциг» объявил о переходе Вернера

Нападающий «Челси» Тимо Вернер перешел в «РБ Лейпциг». Контракт 26-летнего немца с клубом рассчитан до 2026 года.
Ранее сообщалось, что сделка обойдется «Лейпцигу» в 19,5 миллиона евро без учета бонусов.
Ранее Вернер играл в «Лейпциге», на его счету 90 голов и 40 голевых передач в 156 матчах. За «Челси», который купил его за 53 миллиона евро, отыграл 89 матчей, забил 23 гола, отдал 21 передачу.
Но, дальше Челси не мог уже платить такие огромные деньги (16,5 млн.евро в год) за футболиста, с реализацией своих ударов по воротам всего 8,1%
Надеюсь в Германии обретёт себя прежнего, чемпионат по легче и давления по меньше!
Но, дальше Челси не мог уже платить такие огромные деньги (16,5 млн.евро в год) за футболиста, с реализацией своих ударов по воротам всего 8,1%
Надеюсь в Германии обретёт себя прежнего, чемпионат по легче и давления по меньше!