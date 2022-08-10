«Марсель» объявил о подписании Алексиса Санчеса

Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере бывшего нападающего «Интера» Алексиса Санчеса.
Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с чилийцем подписан до лета 2023 года.
Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере бывшего нападающего «Интера» Алексиса Санчеса.
Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с чилийцем подписан до лета 2023 года.
В Марселе будет тоже самое. А там и до Саудовской Аравии недалеко.
В Марселе будет тоже самое. А там и до Саудовской Аравии недалеко.