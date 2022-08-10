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«Марсель» объявил о подписании Алексиса Санчеса

сегодня, 15:57

Пресс-служба «Марселя» объявила о трансфере бывшего нападающего «Интера» Алексиса Санчеса.

Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с чилийцем подписан до лета 2023 года.

«Марсель» объявил о подписании Алексиса Санчеса

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:01, ред.
После Арсенала по рукам пошел. Вроде все клубы знаменитые, но результаты нельзя назвать впечатляющими. Что в Манчестере, что в Интере не забивал даже десяти мячей за сезон.

В Марселе будет тоже самое. А там и до Саудовской Аравии недалеко.
Nazi
Nazi
сегодня в 15:59
Позорные владельцы Марселя.. Говорили, что бабосы будут вкладывать, а на деле... Долбанные америкосы..
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