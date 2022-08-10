Мини-футбольная сборная России примет участие в международном турнире

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сегодня, 20:43

Мужская сборная России по мини-футболу в декабре примет участие в международном турнире «Кубок Каспия» в Иране.

«В начале ноября проведем товарищеские матчи в Таджикистане, а на декабрь в Иране намечено проведение Кубка Каспия с участием сборных России, Ирана, Казахстана и Азербайджана. У нас нормальный рабочий диалог с коллегами из других стран, и я убежден, что наша команда получит хороший сбалансированный календарь, который будет удобен всем», — сказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.