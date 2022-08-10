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Мини-футбольная сборная России примет участие в международном турнире

сегодня, 20:43

Мужская сборная России по мини-футболу в декабре примет участие в международном турнире «Кубок Каспия» в Иране.

«В начале ноября проведем товарищеские матчи в Таджикистане, а на декабрь в Иране намечено проведение Кубка Каспия с участием сборных России, Ирана, Казахстана и Азербайджана. У нас нормальный рабочий диалог с коллегами из других стран, и я убежден, что наша команда получит хороший сбалансированный календарь, который будет удобен всем», — сказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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Источник: tass.ru
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cska1948
cska1948
сегодня в 20:53
"...В конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине."
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Разве сборные Ирана, Казахстана и Азербайджана не состоят членами ФИФА и УЕФА?
drug01
drug01
сегодня в 20:51
Очень приятно слышать
Гость
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