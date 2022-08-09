Форвард мини-футбольной сборной России продолжит карьеру в Португалии

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сегодня, 19:25

Нападающий сборной России по мини-футболу Антон Соколов перешел в португальский «Спортинг».

6 августа екатеринбургская «Синара» объявила о расторжении контракта с Соколовым, а вчера россиянин заключил контракт с португальцами.

«О личных игровых задачах не думаю, хочу добиваться побед вместе с командой, — сказал Соколов. — На данный момент постараюсь как можно быстрее акклиматизироваться и освоить местный язык. Общались ли с Иваном Чишкалой, который выступает за „Бенфику“, о переходе в португальский клуб? Общались, советы Вани хорошо помогли на данном этапе, спасибо ему за это».