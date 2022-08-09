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Форвард мини-футбольной сборной России продолжит карьеру в Португалии

сегодня, 19:25

Нападающий сборной России по мини-футболу Антон Соколов перешел в португальский «Спортинг».

6 августа екатеринбургская «Синара» объявила о расторжении контракта с Соколовым, а вчера россиянин заключил контракт с португальцами.

«О личных игровых задачах не думаю, хочу добиваться побед вместе с командой, — сказал Соколов. — На данный момент постараюсь как можно быстрее акклиматизироваться и освоить местный язык. Общались ли с Иваном Чишкалой, который выступает за „Бенфику“, о переходе в португальский клуб? Общались, советы Вани хорошо помогли на данном этапе, спасибо ему за это».

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Источник: tass.ru
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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:04
Очень рад.
Capral
Capral
сегодня в 19:29
Без московского минифутбольно Динамо, чемпионат потерял интерес. Поэтому и не смотрю его после 2017-го.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:28
Рад за него...
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