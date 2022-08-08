УЕФА не закрыл дело в отношении фанатов сборной Украины по мини-футболу

1659983339

сегодня, 21:28

УЕФА продолжает рассмотрение дела в отношении Украинской ассоциации по мини-футболу по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы против сборной России.

5 февраля Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование после полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины. РФС пожаловался на возможное нарушение болельщиками дисциплинарного регламента УЕФА .