УЕФА не закрыл дело в отношении фанатов сборной Украины по мини-футболу

УЕФА продолжает рассмотрение дела в отношении Украинской ассоциации по мини-футболу по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы против сборной России.
5 февраля Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование после полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины. РФС пожаловался на возможное нарушение болельщиками дисциплинарного регламента УЕФА.
«Сообщаем вам, что разбирательство продолжается», — сообщили в пресс-службе УЕФА в ответе на вопрос о том, на какой стадии находится дело и не заморожено ли оно.