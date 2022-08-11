«Спартак» расторг контракт с Педро Рошей

Пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении контракта с форвардом Педро Рошей.
Бразилец стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Всего он провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один мяч.
Благодарим Педро за выступления за нашу команду и желаем успехов в дальнейшей карьере!
Я слышал о 16 млн долларов за Рошу в интервью Карреры. Представляю, как он тогда офигел, когда ему за такие деньги привезли бразильского кудесника мяча. Хотя изначально ехали покупать Луана.
Я слышал о 16 млн долларов за Рошу в интервью Карреры. Представляю, как он тогда офигел, когда ему за такие деньги привезли бразильского кудесника мяча. Хотя изначально ехали покупать Луана.
К чему бы это ???
Пора...пора уже объединить...необъединяемое....)))
К чему бы это ???
Пора...пора уже объединить...необъединяемое....)))
Измайлов за такую аферу с Рошей должен пожизненно быть отстранён от футбола. И это как минимум! Просто выброшенные на ветер 12 млн евро. А Каррера говорил о 16 млн даже. Уму непостижимо!
Измайлов за такую аферу с Рошей должен пожизненно быть отстранён от футбола. И это как минимум! Просто выброшенные на ветер 12 млн евро. А Каррера говорил о 16 млн даже. Уму непостижимо!