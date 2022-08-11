«Спартак» расторг контракт с Педро Рошей

Пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении контракта с форвардом .

Бразилец стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Всего он провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один мяч.

Благодарим Педро за выступления за нашу команду и желаем успехов в дальнейшей карьере!