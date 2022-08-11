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«Спартак» расторг контракт с Педро Рошей

сегодня, 13:32

Пресс-служба «Спартака» объявила о расторжении контракта с форвардом Педро Рошей.

Бразилец стал игроком «Спартака» летом 2017 года. Всего он провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один мяч.

Благодарим Педро за выступления за нашу команду и желаем успехов в дальнейшей карьере!

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09 августа
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
сегодня в 14:50
Да Зарема уже, похоже. Но я бы за неё не беспокоился. Зная её бойкость и ватного Лёню, она как минимум половину имущества его уже на себя переписала. Особенно учитывая, что его даже Газизов, на котором клейма негде ставить, на расписку развёл))
LOpp
LOpp
сегодня в 14:46
я сегодня точно напьюсь..
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 14:45, ред.
поехали тогда за Луаном, ( Федун по слухам был готов заплатить за бразильца в районе 30ти млн долларов) договориться не удалось в самый последний момент, а так как русскому возвращаться с пустыми руками плохая примета и удар по репутации зачем-то привезли из южной америки Педру Рошу😳 талант у парня есть несомненно, но Роша явно не подходил Спартаку ни в одну тактическую схему...как потом мы все поняли Луан тоже был бы провальным трансфером, он явно как и Тиль может играть только на родине и скорее всего в Москве бы захандрил. позже почти договорились с сыном Хаджи и снова понимаем, что ничего хорошего с распиареным Янисом в Спартаке бы не вышло, сейчас где-то сидит на банке в посредственном клубе ( если не ошибаюсь в Бельгии) а мы всё ждём, что любая покупка из Бразилии это минимум будет Алекс или Веллитон😁 думаю после того как Спартак полностью будет принадлежать лукойлу, в январе стоит ждать интересные трансферы из Бразилии или Аргентины...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:34
Осталось выяснить вопрос, Зарема еще или уже?)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 14:32
Быть может)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 14:31
Ой, это же Легенда!)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:11
Еще один пошел....
311
311
сегодня в 14:06
Зато памятник себе воздвиг на деньги Федуна
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:02, ред.
Так Спартак и так был без него...19 матчей - ниочем)...
МапС
МапС
сегодня в 14:00
Педрито, прощевай!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:00
Дзюба испорчен Зенитом навсегда...
makkie
makkie ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:55
Федуну виднее.
Я слышал о 16 млн долларов за Рошу в интервью Карреры. Представляю, как он тогда офигел, когда ему за такие деньги привезли бразильского кудесника мяча. Хотя изначально ехали покупать Луана.
альсато
альсато
сегодня в 13:52
Пора наводить порядок в футбольном хозяйстве страны....
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 13:48
Дон Педро покинул дона Леонсио с доньей Заремой.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 13:46
Насколько я помню, это как раз Федун говорил, что в сумме 16 миллионов потерял на нём)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:45
Сегодня все новости исключительно про Спартак и Дзюбу...
К чему бы это ???
Пора...пора уже объединить...необъединяемое....)))
makkie
makkie
сегодня в 13:41
Уходит Легенда )))

Измайлов за такую аферу с Рошей должен пожизненно быть отстранён от футбола. И это как минимум! Просто выброшенные на ветер 12 млн евро. А Каррера говорил о 16 млн даже. Уму непостижимо!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:39
О нет, легендарный Педроша((( Не смогу представить "Спартак" без него. Всё наследие Федуна изгоняют, похоже, он и впрямь уже не у власти в клубе((
Гость
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