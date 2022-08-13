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«Спартак» может приобрести Рубенса за 7 миллионов евро

сегодня, 08:30

«Спартак» собирается подписать бразильского левого защитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Сообщается, что красно-белые уже предложили за него 7 миллионов евро.

За «Атлетико Минейро» Рубенс провёл 31 матч и забил 1 гол, также им интересуется московское «Динамо».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:35
поможет ли это приобритение фк СПАРИАК...!?
А, что скажет тавариощЪ Зарема...
протон
протон
сегодня в 09:16
Еще один вингер при живых Промесе и Зиньковском да еще и с такой печальной статистикой, когда в первую очередь требуется усиление ЦЗ,ПЗ, ОП и АПЗ? Руководство Спартака в своем стиле. Вроде же Федун начал постепенно отходить от дел, а театр абсурда все равно продолжается
Конечно, возможности приобрести качественного лега значительно снизились. Но почему именно Бразилия? Там же постоянно цену завышают. Почему не прошерстить остальные страны латинской Америки? Работа селекционного отдела Спартака как всегда ужасна.
YVG
YVG
сегодня в 09:14
В спартаке надеются, что если наберут бразильцев, то победят Зенит.
ABir
ABir
сегодня в 09:07
Левый край обороны действительно не плохо бы усилить после ухода Айртона
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:04
Сойдёт, за неимением лучшего.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 09:04
За 7 млн евро лучше бы приобрели полотна Рубенса (того который художник). Толку было бы больше. И со временем перепродать дороже возможность есть, да и полотна травмам не подвержены.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 08:46
Интересное приобретение будет, если конечно сделка состоится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:42
Совсем молодой паренек, будем посмотреть.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 08:40
"Союз земли и воды" в музей трофеев?)
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:37
Чисто по Спартаковски ...
Купить за 7 млн , уйти бесплатно.
Гость
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