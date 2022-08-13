«Спартак» может приобрести Рубенса за 7 миллионов евро

1660368638

сегодня, 08:30

«Спартак» собирается подписать бразильского левого защитника «Атлетико Минейро» . Сообщается, что красно-белые уже предложили за него 7 миллионов евро.

За «Атлетико Минейро» Рубенс провёл 31 матч и забил 1 гол, также им интересуется московское «Динамо».