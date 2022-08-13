«Спартак» может приобрести Рубенса за 7 миллионов евро

«Спартак» собирается подписать бразильского левого защитника «Атлетико Минейро» Рубенса. Сообщается, что красно-белые уже предложили за него 7 миллионов евро.
За «Атлетико Минейро» Рубенс провёл 31 матч и забил 1 гол, также им интересуется московское «Динамо».
Конечно, возможности приобрести качественного лега значительно снизились. Но почему именно Бразилия? Там же постоянно цену завышают. Почему не прошерстить остальные страны латинской Америки? Работа селекционного отдела Спартака как всегда ужасна.
Конечно, возможности приобрести качественного лега значительно снизились. Но почему именно Бразилия? Там же постоянно цену завышают. Почему не прошерстить остальные страны латинской Америки? Работа селекционного отдела Спартака как всегда ужасна.