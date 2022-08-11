Дзюба может перейти в «Краснодар»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре».
По данным источника, если Джон Кордоба примет решение покинуть «Краснодар», «быки» будут рассматривать вариант с подписанием Дзюбы.
Вчера стало известно, что Артем больше не тренируется с «Рубином», где он поддерживал форму последнее время.
Его время «дзюбить», но сватают куда-угодно… Может, соккеру просто не о чем больше писать? Нет нормальных новостей?
Его время «дзюбить», но сватают куда-угодно… Может, соккеру просто не о чем больше писать? Нет нормальных новостей?
Заодно посмотрим на уровень......без Халка.
Хотя итак понятно что смотреть там не н а што. Смотрины он итак на всю страну устроил.
Заодно посмотрим на уровень......без Халка.
Хотя итак понятно что смотреть там не н а што. Смотрины он итак на всю страну устроил.
но судьбина ваша-место у па...
но судьбина ваша-место у па...
Вроде бы Галицкий не бухает , зачем он Быкам !))
Вроде бы Галицкий не бухает , зачем он Быкам !))