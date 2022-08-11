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Дзюба может перейти в «Краснодар»

сегодня, 10:20

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По данным источника, если Джон Кордоба примет решение покинуть «Краснодар», «быки» будут рассматривать вариант с подписанием Дзюбы.

Вчера стало известно, что Артем больше не тренируется с «Рубином», где он поддерживал форму последнее время.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 11:52
он им нужен?
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 11:43
Во-первых, у «быков» сейчас режим экономии, а во-вторых, команда играет в другой футбол - короче, верится с трудом
112910415
112910415
сегодня в 11:34
хоть кто-то бы взял его, пропадёт же !
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 11:33
Пора Темке вешать бутсы на гвоздь, либо пусть идет в ФНЛ или ниже. Надеюсь, это утка, не нужен он Краснодару от слова совсем.
Его время «дзюбить», но сватают куда-угодно… Может, соккеру просто не о чем больше писать? Нет нормальных новостей?
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:32
Утка скорее,там где,Дзюба нужен,он не хочет,а куда хочет,клубам не нужен!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:31
Наверное он нравится Галицкому...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:30
Да ну,его нахрен,там и до Ростова не далеко!!!!
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 11:23
За три мандарина, нехай играет.
Заодно посмотрим на уровень......без Халка.
Хотя итак понятно что смотреть там не н а што. Смотрины он итак на всю страну устроил.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:13
Куда он уже только не мог...
drug01
drug01
сегодня в 11:04
Пора играть родимый, уже соскучились!!!!!!!
Сп62
Сп62 ответ Кар Карыч 1 (раскрыть)
сегодня в 11:01
Сказано, что "если...".
Elliada
Elliada
сегодня в 10:54
Дзюба не относится к футболу. Зачем каждый день про него новости выкладывать?
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 10:52
Ха кой хрен он им нужен?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:51
Курица не птица - Краснодар не заграница !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:45
Не очень верится, честно говоря и не хочется, чтобы такой клуб потом позорился.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:40
Для Дзюбы хороший вариант.. а вот для Краснодара вопрос
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:39
ДЛя Артёмки "Краснодар"-это словно божий дар,
но судьбина ваша-место у па...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:37
Посмотрим, что будет дальше...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:36
Сага о Форсайтах продолжается.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:28, ред.
Да уже сказали что он улетел в Турцию.
Вроде бы Галицкий не бухает , зачем он Быкам !))
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