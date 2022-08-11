Дзюба может перейти в «Краснодар»

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сегодня, 10:20

Бывший нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По данным источника, если примет решение покинуть «Краснодар», «быки» будут рассматривать вариант с подписанием Дзюбы.

Вчера стало известно, что Артем больше не тренируется с «Рубином», где он поддерживал форму последнее время.