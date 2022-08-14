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«Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» в 1-м туре Ла Лиги

сегодня, 00:04
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 1-го тура Ла Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил вторую желтую карточку и был удалён с поля.

Игра с «Райо Вальекано» стала дебютной в официальных матчах за «Барселону» для Роберта Левандовского, Франка Кессье, Андреаса Кристенсена и Рафиньи.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:12, ред.
Красивые лозунги, громкие слова, но по факту тоже самое, что и в прошлом сезоне)
Понимаю, что это всего лишь первый тур, но не вижу я чемпионскую команду у Хави) буду рад ошибиться, но это вряд ли..
Когда Барселона была в порядке, она с самого начала громила такие команды, тем более дома. Сейчас же, середняки очень даже уверенно себя чувствуют на Камп Ноу, Райо мог победить, имел для этого достаточно моментов.
Посмотрим, что покажет команда в следующих матчах, в любом случае, я желаю команде удачи!)
salleeh
salleeh
сегодня в 00:12
Ждём очередного бреда от Лапорта. По тем заменам, которые делал Хави видно, что он не совсем понимает, как строить игру своей команды. Эта ничья сравни поражению…
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:11
Посмотрел матч-открытие главного соперника из любопытства

По одной игре судить не стоит вовсе, весь сезон впереди, тем не менее все очень сыро. Весь матч складывалось впечатление, что на поле вышли 6 защитников и 5 нападающих - без центра поля. Выглядит как-то прям не по-барселонски, которая всегда полузащитой и славилась в последние десятилетия

Вполне может быть, что эта ничья раскрепостит команду. Все же ожидания от первого матча были крайне завышены, что явно давило на игроков.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:10
Гонор только и остаётся
Расул Гасанов
Расул Гасанов
сегодня в 00:05
    Гость
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