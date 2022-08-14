«Барселона» не смогла обыграть «Райо Вальекано» в 1-м туре Ла Лиги

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сегодня, 00:04

«Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 1-го тура Ла Лиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил вторую желтую карточку и был удалён с поля.

Игра с «Райо Вальекано» стала дебютной в официальных матчах за «Барселону» для Роберта Левандовского, Франка Кессье, Андреаса Кристенсена и Рафиньи.