Барриос – монстр, Ловрен – качественная обуза. Разбираем оборону «Зенита»

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сегодня, 16:53

Деян уйдет, если турки дадут много денег.

Вильмар Барриос – фундамент защиты «Зенита»

Поражает объем работы, которую выполняет колумбиец. На старте сезона у опорника сумасшедшие показатели по отборам, что были в дебютные полгода в Санкт-Петербурге – 4 за игру. Позже показатель просядет, обычно столько бороться в РПЛ ему не нужно, это не лига чемпионов. Но польза большая, никто в РПЛ не отбирал мяч чаще. Только у Бека Бека могли быть похожие цифры, но Алексис уехал.

Также у Барриоса по 2.7 перехвата за игру, и это много, учитывая, как часто «Зенит» может быть с мячом. «Компьютер» у каждого футболиста разный, один и тот же человек может жестко тормозить, а в другой ситуации поступить гениально. Барриос недавно ошибался чаще, чем приучил. Но поскольку мощность его футбольной видеокарты для РПЛ с запасом, то майнит для Семака титулы, разгружая умницу Вендела.

Вильмару 28 лет, немолодой, но и не ветеран. Странно, что его не выхватили из «Зенита» раньше в солидный клуб из топ-5. Видать, личный контракт у полузащитника такой же сказочный, как у Деяна Ловрена. Ветеран из Хорватии и капитан команды – самая противоречивая фигура в обороне чемпионов, если говорим о футболистах под основу. Возможно, Ловрен — это новый Дзюба?

Ловрен играет на классе и пока передумал уезжать

Слабым звеном в защите «Зенита» Ловрен стал в прошлом году, когда команда безуспешно штурмовала вершину – плей-офф Лиги чемпионов. «Челси» и «Ювентус» слишком сильные соперники, чтобы их обойти с Ловреном, Чистяковым и Ракицким в защите. Но если у Ярослава была важная тактическая роль, то что «Зениту» реально дал Деян? С февраля по июнь ветеран лечил травм лодыжки.

Пропустил празднование чемпионства, якобы из-за медицинских процедур. Только когда агент сообщил Ловрену, что в Турции никто не повторит условия контракта с «Зенитом», то хорват великодушно остался до конца соглашения, то есть на год. Но отношение к игре в РПЛ у хорвата такое, как было у Мейры, Алвеса или Гарая в конце карьеры в «Зените». Некоторые легионеры словно делали одолжение.

А еще показывали, что классом намного выше, чем плебеи-соперники. Ловрен читает игру, футболиста без квалификации в «Ливерпуле» не держали бы. Но Клопп не скрывал, что терпит ошибки Деяна, поскольку хорват говорит на множестве языков и связывает раздевалку. На общей дружбе с защитником держался контракт между Юргеном и Салахом. Но со временем ошибки перевесили, Ловрен уехал.

«Коринтианс» зарабатывает на связях с «Зенитом»

Бразильцы забрали в аренду Юри Альберто. В обратном направлении отправился голкипер Иван и хавбек Мантуан, чье появление на поле урежет игровое время Бакаеву и Мостовому. Теперь в «Коринтиансе» используют связи с «Зенитом», рекламируя новых игроков. Клуб Ривелино и Сократеса дождался появление в заявке парня из линии обороны для юношеской сборной – Роберта Ренана.

Восемнадцатилетний парень почти без опыта взрослого футбола, зато с интересными характеристиками. Левша, смело идет на соперников. Невероятно сырой, но у «Зенита» была потребность в левше в обороне. Сохранили в заявке казаха Алипа, но Чистяков, Адамов и Ловрен работают правой ногой. Можно представить подписание Ренана. Когда столько бразильцев, одним больше, одним меньше.

Плюс у закупки есть скрытая цель. Легионеры, вроде Вендела, могут принести прибыль. Одновременно все понимают опасность создания в клубе диаспоры из страны, где футболисты жутко талантливые, но непредсказуемые за пределами поля. На одного прилежного Каземиро найдете десяток Робиньо. Но нашелся хитрый агент, а мнение Аршавина, который выступил за распродажу легионеров, не учли.

Есть дефицит быстрых защитников, голы – дело времени

Чистяков нормально работает на втором этаже, но пространства боится. Правду говорят в Санкт-Петербурге, сложно вырасти в лидера «Зенита» на долгие годы, если встречаешь нападающего на прямых ногах. Это азы, но воспитанник школы клуба с ними явно не знаком. Помог «Зениту», когда вылетел Ловрена и уехал Ракицкий, но теперь скорее с Родригао связаны надежды Семака в обороне.

«Зенит» за счет давления в атаке обезопасил себя от частых моментов на старте сезона, пропустили только от Мирзова. Ловрен может развивать атаки, Родригао не паникер. Справа был хорош Кузяев, но Сутормин тоже подменит Караваева. А слева один из лучших игроков РПЛ последних лет Сантос. Но как быть, когда соперники наберут физическую форму? Быстрых центрбеков не было и нет.

С другой стороны, возвращаемся к железному аргументу в пользу «Зенита». Минусами петербуржцев не пользуются. Особенно московские клубы, разучились побеждать Семака. Также есть надежда на нового голкипера. По проценту отраженных ударов именно 19-летний Даниил лидирует в РПЛ . Выборка скромная – взял 4 выстрела из 5, а еще в одном случае его также подстраховал Вендел.

Перемены в слабой линии неизбежны. С пониманием отнеслись к подписанию Родригао. Примут отъезд Ловрена в Турцию, если таковой состоится до конца лета. Без удивления встретят подписание еще одного бразильца, хотя и вспомнят, что академия «Зенита» давно не выпускает игроков для основы. Семак не враг себе и клубу, который не первый год представляет, не его персонально нужно ругать.

Если бы Чистяков и Прохин могли составить надежную пару центральных защитников, то ни о каких бразильцах речи не шло. Обидно лишь, что есть сделки россиян для скамейки. Адамов был хорош в «Урале», а в «Зените» сыграл в РПЛ пять минут. Но чемпионы считают, что в обороне у них такого перевеса над всеми, как в атаке, точно нет. Барриос играл за двоих, но его некем заменить, как и Вендела.

Отсюда конкуренция между Одоевским и двумя вратарями, Ловреном и Чистяковым, Родригао и Адамовым. Или интерес к юным бразильцам. «Зенит» может позволить контракты с иностранцами, или усадить на скамейку Бакаева, Мостового, Ерохина и Сергеева, которые в других клубах получались бы больше игровой практики. Но такова реальность. Семак получил с новым лимитом козырь, которым пользуется.