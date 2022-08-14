Широков: «Небольшой фаворит — „Спартак“, так как дома играют»

Экс-футболист сборной России оценил расклад сил в матче РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Трудно сказать, кто фаворит предстоящего матча. Может быть, небольшой фаворит — «Спартак», так как дома играют и находятся в неплохой форме. В то же время «Сочи» последние игры выиграл. Последний матч отлично провели с «Пари НН»: хоть выиграли в один мяч, но моментов очень много создали. Они достаточно удачно играют со «Спартаком». «Спартак» — небольшой фаворит.