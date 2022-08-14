Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Широков: «Небольшой фаворит — „Спартак“, так как дома играют»

сегодня, 15:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи20:00 Не начался

Экс-футболист сборной России Роман Широков оценил расклад сил в матче РПЛ «Спартак» — «Сочи».

Трудно сказать, кто фаворит предстоящего матча. Может быть, небольшой фаворит — «Спартак», так как дома играют и находятся в неплохой форме. В то же время «Сочи» последние игры выиграл. Последний матч отлично провели с «Пари НН»: хоть выиграли в один мяч, но моментов очень много создали. Они достаточно удачно играют со «Спартаком». «Спартак» — небольшой фаворит.

Все новости
Тихонов: «Думаю, что „Спартак“ фаворит за счёт домашнего поля»
Сегодня, 15:31
Канчельскис: «„Сочи“ — первая серьёзная проверка для „Спартака“»
Сегодня, 15:12
Ломаев: «Из-за Fan ID во всех городах падает посещаемость»
Сегодня, 13:27
Горшков: «Был правильный план на игру, просто мяч не заходил в ворота»
Сегодня, 12:20
Корниленко: «Нам нужны одна-две качественные позиции для усиления»
Сегодня, 11:50
Сорокин: «Возможно ли попасть в тройку „Краснодару“? Возможно, почему нет»
Сегодня, 11:09
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 16:01
Главное, чтобы судья не получил указание помогать лидеру российского футбола, в матчах Сочи против Спартака такое иногда случается
makkie
makkie
сегодня в 15:59
Три победы расслабят любого, а Спартак тем более.
Жду очень сложного матча. Сочи умеет играть в футбол, у них по-прежнему опасен Нобоа, да и везение частенько на их стороне. А если Спартак начнёт транжирить моменты, как в матче с Уралом, то ничего хорошего не будет.
протон
протон
сегодня в 15:57
Думаю, что сочинцы хорошо обдумали варианты, как найти изъяны в обороне «Спартака». Сказать, что москвичей ждёт испытание медными трубами, сложно, но и лёгкой прогулки хозяевам ждать не стоит. «Спартак» получил много комплиментов на старте сезона, и здесь главное — не зависнуть в облаках.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 