Тихонов: «Думаю, что „Спартак“ фаворит за счёт домашнего поля»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ, в котором «красно-белые» сразятся с «Сочи».
Ожидания хорошие — предвкушение классного футбола. «Спартак» и «Сочи» сейчас играют в атаку. Поэтому хочется верить и надеяться, что будет интересная игра. Думаю, что «Спартак» фаворит за счёт домашнего поля и болельщиков, плюс тот кураж, на котором сейчас играет команда.
Что касается конкуренции «Зениту», то не только «Спартак», но и ЦСКА могут её создать. Посмотрим, кто ещё сможет создать конкуренцию «Зениту».
И судьи частенько "включаются".
И судьи частенько "включаются".