Тихонов: «Думаю, что „Спартак“ фаворит за счёт домашнего поля»

Экс-футболист «Спартака» дал прогноз на матч РПЛ , в котором «красно-белые» сразятся с «Сочи».

Ожидания хорошие — предвкушение классного футбола. «Спартак» и «Сочи» сейчас играют в атаку. Поэтому хочется верить и надеяться, что будет интересная игра. Думаю, что «Спартак» фаворит за счёт домашнего поля и болельщиков, плюс тот кураж, на котором сейчас играет команда.