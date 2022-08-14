Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тихонов: «Думаю, что „Спартак“ фаворит за счёт домашнего поля»

сегодня, 15:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи20:00 Не начался

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ, в котором «красно-белые» сразятся с «Сочи».

Ожидания хорошие — предвкушение классного футбола. «Спартак» и «Сочи» сейчас играют в атаку. Поэтому хочется верить и надеяться, что будет интересная игра. Думаю, что «Спартак» фаворит за счёт домашнего поля и болельщиков, плюс тот кураж, на котором сейчас играет команда.

Что касается конкуренции «Зениту», то не только «Спартак», но и ЦСКА могут её создать. Посмотрим, кто ещё сможет создать конкуренцию «Зениту».

Все новости
Широков: «Небольшой фаворит — „Спартак“, так как дома играют»
Сегодня, 15:52
Канчельскис: «„Сочи“ — первая серьёзная проверка для „Спартака“»
Сегодня, 15:12
Ломаев: «Из-за Fan ID во всех городах падает посещаемость»
Сегодня, 13:27
Горшков: «Был правильный план на игру, просто мяч не заходил в ворота»
Сегодня, 12:20
Корниленко: «Нам нужны одна-две качественные позиции для усиления»
Сегодня, 11:50
Сорокин: «Возможно ли попасть в тройку „Краснодару“? Возможно, почему нет»
Сегодня, 11:09
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 15:52
Придётся Спартаку доказывать серьезность своих амбиций
протон
протон
сегодня в 15:41, ред.
Очень сильно забивается кеш сайта, приходится запускать прогу СС-клинер что сбрасывает все пороли аккаунтов. Есть ли сценарий не трогая увеличение объема кеша в виндовсе 10 увеличить его за счет браузера гугл настроек, или другой путь?
makkie
makkie
сегодня в 15:35
У Спартака традиционно тяжёлые матчи против Сочи.
И судьи частенько "включаются".
протон
протон
сегодня в 15:35
А я думаю, что Зиньковскому по плечу достойно заменить Мозеса. Да, травма Мозеса, безусловно, потеря. Но зато теперь у Зиньковского будет достаточно времени для раскрытия всего своего потенциала. Вперёд, Спартак!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:33
Спарта по-любому выиграет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 