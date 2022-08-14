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Сорокин: «Возможно ли попасть в тройку „Краснодару“? Возможно, почему нет»

сегодня, 11:09
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин высказался после матча РПЛ против «Динамо» (0:0).

Старт у нас выдался не очень хороший, с учетом того, что мы дома сыграли вничью с «Факелом» (2:2) и проиграли «Спартаку» (1:4). Сейчас выровняли немного положение. Что касается задач, то в «Краснодаре» за то время, которое я нахожусь в клубе, ни разу не объявляли конкретных задач. Понятно, что нужно бороться за самые высокие места, но что-то конкретное — нет.

Возможно ли попасть в тройку «Краснодару»? Возможно, почему нет. В большей степени вопросы психологии. Понятно, что мастерство, но считаю, что дисциплина и самоотдача бьют класс. Поэтому возможно.

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hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 11:30
Возможности есть у всех. Только не каждый их может реализовать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:21
Быки могут попасть в тройку!
Гость
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