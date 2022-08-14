Корниленко: «Нам нужны одна-две качественные позиции для усиления»

Спортивный директор «Крыльев Советов» поделился мнением о работе клуба во время текущего трансферного окна.

Все забывают, что у нас приболел Сергей Пиняев. Ждём его возвращения. Скоро вернётся в строй Якуба, Констанца. Нам их очень не хватает. Также невынужденная травма была у Барача — от этого никто не застрахован. Все ребята в шаге от основной группы. К следующему матчу будем практически в боевой готовности.

Иванисеня вернётся в ближайшее время. Не скажу, что нам нужно много футболистов. Нам нужны одна-две качественные позиции для усиления. Мы не хотим брать много футболистов, которые будут сидеть.