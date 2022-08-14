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Корниленко: «Нам нужны одна-две качественные позиции для усиления»

сегодня, 11:50

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о работе клуба во время текущего трансферного окна.

Все забывают, что у нас приболел Сергей Пиняев. Ждём его возвращения. Скоро вернётся в строй Якуба, Констанца. Нам их очень не хватает. Также невынужденная травма была у Барача — от этого никто не застрахован. Все ребята в шаге от основной группы. К следующему матчу будем практически в боевой готовности.

Иванисеня вернётся в ближайшее время. Не скажу, что нам нужно много футболистов. Нам нужны одна-две качественные позиции для усиления. Мы не хотим брать много футболистов, которые будут сидеть.

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ДСА
ДСА
сегодня в 11:55
И так всё неплохо, у других клубов похуже.
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