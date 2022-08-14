Канчельскис: «„Сочи“ — первая серьёзная проверка для „Спартака“»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Сочи» в РПЛ.
«Сочи» первая серьёзная проверка для «Спартака». Будет очень показательный матч. «Спартак» играл до этого с командами из нижней части турнирной таблицы. В воскресенье будет матч с «Сочи», который в прошлом году стал вторым. Думаю, что «Сочи» — хороший раздражитель для «Спартака».
После Зенита пошли команды ниже классом, ну если вы считаете себя уровнем Краснодара, то спорить не буду. Тогда и Оренбург и Урал надо ставить одного класса со Спартаком, что бы значимость побед поднять.
А на игре с Краснодаром я бы не стал спартачам заострять внимание. Не удаления Соболева при счёте 0:0 и удаление игрока Краснодара сразу после гола считаю сломало игру. Ещё неизвестно как матч был бы сыграть, а так не удаление Соболева повлияло на результат.
После Зенита пошли команды ниже классом, ну если вы считаете себя уровнем Краснодара, то спорить не буду. Тогда и Оренбург и Урал надо ставить одного класса со Спартаком, что бы значимость побед поднять.
А на игре с Краснодаром я бы не стал спартачам заострять внимание. Не удаления Соболева при счёте 0:0 и удаление игрока Краснодара сразу после гола считаю сломало игру. Ещё неизвестно как матч был бы сыграть, а так не удаление Соболева повлияло на результат.