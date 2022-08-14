Канчельскис: «„Сочи“ — первая серьёзная проверка для „Спартака“»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Сочи» в РПЛ .

«Сочи» первая серьёзная проверка для «Спартака». Будет очень показательный матч. «Спартак» играл до этого с командами из нижней части турнирной таблицы. В воскресенье будет матч с «Сочи», который в прошлом году стал вторым. Думаю, что «Сочи» — хороший раздражитель для «Спартака».