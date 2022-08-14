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Канчельскис: «„Сочи“ — первая серьёзная проверка для „Спартака“»

сегодня, 15:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи20:00 Не начался

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Сочи» в РПЛ.

«Сочи» первая серьёзная проверка для «Спартака». Будет очень показательный матч. «Спартак» играл до этого с командами из нижней части турнирной таблицы. В воскресенье будет матч с «Сочи», который в прошлом году стал вторым. Думаю, что «Сочи» — хороший раздражитель для «Спартака».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 16:03, ред.
Вернёмся к моему первому комментарию.

"Вообще-то первой серьёзной проверкой был матч за суперкубок с Зенитом 0:4!
А потом команды намного ниже классом".

Первой серьёзной проверкой был Зенит, а потом команды намного ниже классом.
Назовите мне хоть одну из команд про которые вы мне пишите, выше классом Зенита или хотя бы где то рядом?
протон
протон ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:53
Речь не о Зените о клубе Спартаке. Вы посмотрите для начала турнирную таблицу. Торпедо Урал могу согласиться что на много ниже классом, но уж точно не Краснодар который идет впритык с такими клубами как Сочи, Динамо и выше.
Замечу еще вот что вы сказали намного ниже классом.
"А потом команды намного ниже классом." Как Вы считаете есть разница намного ниже классом или ниже классом?)
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:46
А что вам не понравилось в моём ответе?
После Зенита пошли команды ниже классом, ну если вы считаете себя уровнем Краснодара, то спорить не буду. Тогда и Оренбург и Урал надо ставить одного класса со Спартаком, что бы значимость побед поднять.
А на игре с Краснодаром я бы не стал спартачам заострять внимание. Не удаления Соболева при счёте 0:0 и удаление игрока Краснодара сразу после гола считаю сломало игру. Ещё неизвестно как матч был бы сыграть, а так не удаление Соболева повлияло на результат.
протон
протон ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:33
Не скажу, что Краснодар на много ниже классом, хоть и разъехались легионеры клуб еще тот крепкий орешек. Впритык идет с Сочи в РПЛ.
ABir
ABir
сегодня в 15:32
Каечельскису явно хочется обратить на себя внимание, принижая значимость очков, добытых Спартаком в предыдущих матчах. Так можно было написать про любую команду, набравшую очки, но мало, кто стал бы это читать. А тут пиар на Спартаке
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:29
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 15:20
    Нет. Домашний Ахмат и быки серьёзнее выездных фармов питерских
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:18
      makkie
      makkie
      сегодня в 15:16
      Да-да, а Краснодар не показатель ))
      Канчельскис вообще не смотрел прошлый сезон РПЛ.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 15:15
      Вообще-то первой серьёзной проверкой был матч за суперкубок с Зенитом 0:4!
      А потом команды намного ниже классом.
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 15:14
      Сегодня посмотри, заценим.
      протон
      протон
      сегодня в 15:14
      Краснодар был 1й проверкой
      Гость
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