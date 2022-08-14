Ломаев: «Из-за Fan ID во всех городах падает посещаемость»

Голкипер «Крыльев Советов» поблагодарил болельщиков за поддержку в гостевом матче с «Локомотивом».

Благодарен каждому, кто ходит на наши матчи. В Самаре сейчас только по FAN ID можно приходить, ну а куда деваться — либо принимаешь правила, либо не ходишь. Уважаю решение каждого болельщика.

Из-за Fan ID во всех городах падает посещаемость.