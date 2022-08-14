Ломаев: «Из-за Fan ID во всех городах падает посещаемость»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поблагодарил болельщиков за поддержку в гостевом матче с «Локомотивом».
Благодарен каждому, кто ходит на наши матчи. В Самаре сейчас только по FAN ID можно приходить, ну а куда деваться — либо принимаешь правила, либо не ходишь. Уважаю решение каждого болельщика.
Из-за Fan ID во всех городах падает посещаемость.
Расшифровка простая: это отсылка к культовому фильму "Достучаться до небес", где герой Тиля Швайгера умирает, исполнив мечту увидеть море. На баннере в этой роли – фанат в футболке под 12-м номером. Отсылка очевидна: из-за закона о Fan ID стадионы РПЛ лишились значительной части активных болельщиков....
Расшифровка простая: это отсылка к культовому фильму "Достучаться до небес", где герой Тиля Швайгера умирает, исполнив мечту увидеть море. На баннере в этой роли – фанат в футболке под 12-м номером. Отсылка очевидна: из-за закона о Fan ID стадионы РПЛ лишились значительной части активных болельщиков....
Они не могут высказаться о болельщиках и фанатах прямо. Им приходиться как бы принимать их сторону, дабы не испортить с ними отношения.
Ломаев прав "либо принимаешь правила, либо не ходишь".
А вот вопрос: "В чём проблема в получении Fan ID?".
Да надо немного потратить время, зайти на гос.услуги и пройти регистрацию.
Собственно говоря большинство людей в России так оформляет все свои документы. Так почему человек заходит на сайт и оформляет себе к примеру загран паспорт, при этом ещё и платит пошлины, а паспорт болельщика он не может оформить?
Тут мне кажется вся проблема не в получении, а в причинах отказа.
1. У болельщика есть нарушения общественного порядка на спортивных соревнованиях (даже за пределами РФ).
2. Существует информация, что болельщик «намерен совершить противоправные деяния».
3. Действие административного запрета на посещение соревнований.
И большинство лидеров фан движения рискуют оказаться без Fan ID, вот они и мутят воду, по сути заставляя всех порядочных отказываться от посещении стадиона и поддержки своей команды.
Вот тут то игроки и клубы не могут прямо сказать, тут они занимают позицию нейтральную позицию. Ребята мы с вами, но сами мы этот Fan ID сделали, так как закон есть закон.
Ну, а те кто бойкотирует матчи своих команд, особенно там где Fan ID ещё не действует, даже как то болельщиками назвать нельзя.
Болельщик будет всегда с командой несмотря на обстоятельства.
А тут фанаты бросают команды и сразу становится понятно зачем они посещали матчи.
Болеть за команду для них это только прикрытие, а вот реализовываться за счёт футбола вот их единственная цель.
Они не могут высказаться о болельщиках и фанатах прямо. Им приходиться как бы принимать их сторону, дабы не испортить с ними отношения.
Ломаев прав "либо принимаешь правила, либо не ходишь".
А вот вопрос: "В чём проблема в получении Fan ID?".
Да надо немного потратить время, зайти на гос.услуги и пройти регистрацию.
Собственно говоря большинство людей в России так оформляет все свои документы. Так почему человек заходит на сайт и оформляет себе к примеру загран паспорт, при этом ещё и платит пошлины, а паспорт болельщика он не может оформить?
Тут мне кажется вся проблема не в получении, а в причинах отказа.
1. У болельщика есть нарушения общественного порядка на спортивных соревнованиях (даже за пределами РФ).
2. Существует информация, что болельщик «намерен совершить противоправные деяния».
3. Действие административного запрета на посещение соревнований.
И большинство лидеров фан движения рискуют оказаться без Fan ID, вот они и мутят воду, по сути заставляя всех порядочных отказываться от посещении стадиона и поддержки своей команды.
Вот тут то игроки и клубы не могут прямо сказать, тут они занимают позицию нейтральную позицию. Ребята мы с вами, но сами мы этот Fan ID сделали, так как закон есть закон.
Ну, а те кто бойкотирует матчи своих команд, особенно там где Fan ID ещё не действует, даже как то болельщиками назвать нельзя.
Болельщик будет всегда с командой несмотря на обстоятельства.
А тут фанаты бросают команды и сразу становится понятно зачем они посещали матчи.
Болеть за команду для них это только прикрытие, а вот реализовываться за счёт футбола вот их единственная цель.