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Ломаев: «Из-за Fan ID во всех городах падает посещаемость»

сегодня, 13:27
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поблагодарил болельщиков за поддержку в гостевом матче с «Локомотивом».

Благодарен каждому, кто ходит на наши матчи. В Самаре сейчас только по FAN ID можно приходить, ну а куда деваться — либо принимаешь правила, либо не ходишь. Уважаю решение каждого болельщика.

Из-за Fan ID во всех городах падает посещаемость.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 14:20
Ну если так рассуждать, то при рождении надо отказаться от свидетельства о рождении, а потом от получения паспорта и вообще от всех документов, что тебе будут навязывать в жизни.
А вот про армию, конечно интересно, особенно про слабину.
Вот я служил и могу про это точно сказать.
Что в вашем понятии "Дашь немного слабину и абзац".
Если тебе к примеру сержант или кто-нибудь из офицеров говорит убрать туалет, а ты в наряде по роте и ты молодой, ты должен полезть в **лупу, потому, что потом ты не станешь "толковым дедом"?
Так это чревато тем, что зачморят ещё больше. Надо быть адекватом и не вестись на всякие байки и блатную романтику.
Ну, а футбол это только первая ласточка, со временем так сделают везде. И поверь через какое то время все будут так же ходить и делать Fan ID.
Просто любое начинание всегда сталкивается с трудностями.
Лично я за Fan ID, но получение и работу с клубами и болельщиками надо активизировать и обоим сторонам конфликта идти навстречу друг к другу, особенно властям.
Alexnvr
Alexnvr ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 14:05
Всё начинается с малого. В армии служили? Если служили то поймёте меня. Дашь немного слабину и абзац, не быть тебе толковым дедом. Теперь про малое, сначала фанайди, потом будут контролировать во сколько слоёв бумажку в сортире сворачиваешь....продолжить логику? Почему на хоккей можно ходить без этой хрени, а на футбол нет? Хоккей это условно, любое спортивное мероприятие без фанайди, кроме футбола.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 14:01
Смотрю домашние матчи команды дома на диване. Пиво, мясо и прочее (на сэкономленные от билета деньги) присутствует. Поорать я и здесь могу. ФанАйди никогда не буду оформлять. Во время матча слышал как сосед с верхнего этажа тоже болел за футбол))))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:00, ред.
Конечно действующие игроки и клубы сейчас заложники положения связанные с Fan ID. Но чуть-чуть в другой плоскости нежели, которая может показаться на первый взгляд.

Они не могут высказаться о болельщиках и фанатах прямо. Им приходиться как бы принимать их сторону, дабы не испортить с ними отношения.

Ломаев прав "либо принимаешь правила, либо не ходишь".

А вот вопрос: "В чём проблема в получении Fan ID?".

Да надо немного потратить время, зайти на гос.услуги и пройти регистрацию.

Собственно говоря большинство людей в России так оформляет все свои документы. Так почему человек заходит на сайт и оформляет себе к примеру загран паспорт, при этом ещё и платит пошлины, а паспорт болельщика он не может оформить?

Тут мне кажется вся проблема не в получении, а в причинах отказа.

1. У болельщика есть нарушения общественного порядка на спортивных соревнованиях (даже за пределами РФ).

2. Существует информация, что болельщик «намерен совершить противоправные деяния».

3. Действие административного запрета на посещение соревнований.

И большинство лидеров фан движения рискуют оказаться без Fan ID, вот они и мутят воду, по сути заставляя всех порядочных отказываться от посещении стадиона и поддержки своей команды.

Вот тут то игроки и клубы не могут прямо сказать, тут они занимают позицию нейтральную позицию. Ребята мы с вами, но сами мы этот Fan ID сделали, так как закон есть закон.

Ну, а те кто бойкотирует матчи своих команд, особенно там где Fan ID ещё не действует, даже как то болельщиками назвать нельзя.

Болельщик будет всегда с командой несмотря на обстоятельства.

А тут фанаты бросают команды и сразу становится понятно зачем они посещали матчи.

Болеть за команду для них это только прикрытие, а вот реализовываться за счёт футбола вот их единственная цель.
протон
протон
сегодня в 13:51, ред.
Fan ID это не про фанатов, а про всех болельщиков.

Лучше бы эти деньги на детский спорт потратили.

Портят все, к чему прикасаются!

Интересно, для чего это все придумывают?

Явно не для безопасности людей. Просто чтоб меньше было народу на стадионах. Разве не так, господа чиновники?

Сегодняшние фанаты это организованные движения. Да, у них имеют нецензурные "кричалки". Но еще чуть-чуть и такие "кричалки" вымрут.

Необходимости в FanID нет просто нет!
протон
протон
сегодня в 13:39, ред.
Пусть ходят те, кто принимал этот закон. Вся ГД вместе с Иринами и другими.
А те, кто упорно сотрясая воздух кулаками тут поддерживал этот закон, теперь сами понимают что вредит фан-ид футболу.
Всё делается для «повышения уровня безопасности на стадионах и спортивных объектах говорили они.
ABir
ABir
сегодня в 13:38
Скоро ещё и ковидные паспорта добавятся
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:36, ред.
Самое заметное событие первых минут главного матча тура Зенита – ЦСКА баннер фанатов хозяев....

Расшифровка простая: это отсылка к культовому фильму "Достучаться до небес", где герой Тиля Швайгера умирает, исполнив мечту увидеть море. На баннере в этой роли – фанат в футболке под 12-м номером. Отсылка очевидна: из-за закона о Fan ID стадионы РПЛ лишились значительной части активных болельщиков....
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:29
А депутаты с этим не согласны.
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