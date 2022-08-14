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Горшков: «Был правильный план на игру, просто мяч не заходил в ворота»

сегодня, 12:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков дал оценку матчу против «Локомотива» (1:1).

С «Локо» всё получилось. Был правильный план на игру. Уйма моментов. Просто мяч не заходит в ворота. Уже и пенальти, и мяч по линии катается… Какой-то нефарт. Но мы это исправим. Очень обидно, что упустили победу.

В конце матча у меня немного забилась икра. Была очень интенсивная игра, плюс было очень жарко. Немного не хватило, чтобы доиграть матч до конца.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:44
Так иногда бывает...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:35
Игрокам КС есть на что сетовать в этой игре. Но то, что упустили победу виноваты сами.
Когда уже всё шло к победе игрок КС Хубулов заработал двойной пенальти для Локо.
Почему двойной пенальти? Да потому что Хубулов сначала наступил сзади на ногу Живоглядову, а потом ещё и рукой сыграл. Так, что у судьи просто выбора другого не было как назначить этот пенальти.
Реакция Ломаева показательна на этот эпизод. К игрокам Локо претензий не было, даже хорошо с ними пообщался в дружеской обстановке, а вот своим он высказал много чего и думаю им это не совсем понравилось.
А вообще никто не заслуживал ничьи, но Локо чуть больше.
Разочаровала игра обоих соперников, было много ошибок, но Локо в большей степени.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:24
Бывает и такое.
Гость
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