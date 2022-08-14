Писарев: «Я никогда не был стеснительным тренером, это ярлыки от прессы»

Главный тренер «Химок» прокомментировал поражение в матче 5-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:3).

Первый тайм нам не удался. Обидный гол получили со стандарта. Но команде надо отдать должное, после перерыва нам удалось перестроиться. Произошла замена центральных, поменяли схему. Пошли ва‑банк и пропустили третий гол. Есть негативные моменты, но есть и позитив, от которого можно оттолкнуться — это второй тайм.

Я сказал, что мы будем играть в атакующий футбол? Я говорил «современный» футбол. А это — баланс обороны и атаки. Высокий прессинг, высокая линия обороны, контроль, доминирование — хочется играть в этот футбол, но на это нужно время. Надо подождать, поработать над этими компонентами.

Я вёл себя стеснительно на скамейке запасных? Что значит стеснительный? Разве я молчал? По‑моему, я подсказывал достаточно громко, на весь стадион. И было слышно, потому что зрителей было не так много. Стеснительный тренер, «лэптоп» тренер и так далее — это ярлыки от вас, от прессы. Я никогда не был стеснительным тренером.