Дзюба примет решение по новому клубу в зависимости от еврокубков

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба находится в поисках новой команды.
Свое будущее россиянин решит в течение ближайших двух недель, во многом данный выбор будет зависеть от итогов квалификационных раундов еврокубков. Это покажет, будет ли у Дзюбы вариант с переходом в европейский клуб. Для нападающего значимым также является факт участия своего нового коллектива в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы.
Тем не менее, у Дзюбы еще остается вариант с переходом в «Рубин», с которым ранее игрок поддерживал форму. Еще известно об интересе со стороны клуба с Ближнего Востока.
Ранее о возможном трансфере Дзюбы высказались в «Сочи».
И это при том, что он много месяцев не тренировался (Космонавт говорил, что тот только изредка ходит).
Типичный Дзюба.
И это при том, что он много месяцев не тренировался (Космонавт говорил, что тот только изредка ходит).
Типичный Дзюба.
Выскажу свое мнение. Рукаку был бы ко двору только в Сочи, там и деньги нормальные, и условия для жизни в плане климата сносные. Но, видимо миллион евро для Рукаки не деньги, так, пообедать в раза. В итоге поедет за биг мак работать к, простите за тавтологию, Биг Маку вся Руси. Хотя у нас теперь и биг маков нет, а только гранд...
Выскажу свое мнение. Рукаку был бы ко двору только в Сочи, там и деньги нормальные, и условия для жизни в плане климата сносные. Но, видимо миллион евро для Рукаки не деньги, так, пообедать в раза. В итоге поедет за биг мак работать к, простите за тавтологию, Биг Маку вся Руси. Хотя у нас теперь и биг маков нет, а только гранд...