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Дзюба примет решение по новому клубу в зависимости от еврокубков

сегодня, 10:35

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба находится в поисках новой команды.

Свое будущее россиянин решит в течение ближайших двух недель, во многом данный выбор будет зависеть от итогов квалификационных раундов еврокубков. Это покажет, будет ли у Дзюбы вариант с переходом в европейский клуб. Для нападающего значимым также является факт участия своего нового коллектива в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Тем не менее, у Дзюбы еще остается вариант с переходом в «Рубин», с которым ранее игрок поддерживал форму. Еще известно об интересе со стороны клуба с Ближнего Востока.

Ранее о возможном трансфере Дзюбы высказались в «Сочи».

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 11:53
Артёму надо выбрать из двух вариантов карьеры один и главное правильный! Первый вариант … закончить свою карьеру и заняться политикой, как ему уже давно предлагают единороссы!
Второй вариант … закончить с понтами, уменьшить свои аппетиты и найти себе клуб!
Кто победит в его голове и руках не знаю!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 11:53
Там не народ с Невы, а конкретно один фанат Рукаки по имени Алексей. Болельщики Рукаку всегда хейтили. У меня двое друзей перестали ходить на футбол, пока Рукака в команде. И в разговорах с разными фанатами могу 100% сказать, что три четверти СБГ кроме как клоуна Рукаку и не воспринимали.

Но неизвестно, как Тёма произвёл впечатление на Миллера, но тот точно решил, что это Роналду. Поэтому Тёма и катался как сыр в масле.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:52
Долго же ему придется принимать решение.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:30
Он не от мира сего.Еврокубков не планируется.
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:16
Ты прав. Народ с берегов Невы и остальная часть недалекого населения после ЧМ из Дзюбиньо сделала икону, на которую молились(и не только) многие. Вот у бедолаги и что-то заклинило в голове. Возможно он думает, что соперничество с Роналду есть не только у него в голове, но и в реальности.
Выскажу свое мнение. Рукаку был бы ко двору только в Сочи, там и деньги нормальные, и условия для жизни в плане климата сносные. Но, видимо миллион евро для Рукаки не деньги, так, пообедать в раза. В итоге поедет за биг мак работать к, простите за тавтологию, Биг Маку вся Руси. Хотя у нас теперь и биг маков нет, а только гранд...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Cara Delevingne (раскрыть)
сегодня в 11:04
Лол. Так если бы тебе платили годами бешеную сумму, ради тебя дорогих новичков на левые позиции переводили, как Дриусси, всю команду на тебя вешать заставляли, медиа-иконой сделали, выложил бы ты свое рукоблудство - митинги в твою поддержку устраивали и массово поддерживали, ты бы сам в себя поверил))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:02
Дзюба хочет в еврокубки,
остальное-просто утки;
а пока он просто ждал:
Попадёт туда "Реал"???

Если только попадёт,
то туда Артём пойдёт...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 10:59
Так это же классика - контракт "Зенита" отклонил, потому что "недостаточно жирный", лям от "Сочи" отклонил по той же причине, теперь вон ему "Рубин" предлагает уже из ФНЛ, а он всё ждёт, что прилетит турецкий волшебник и бумажку на пару лямов в год ему предложит подписать.

И это при том, что он много месяцев не тренировался (Космонавт говорил, что тот только изредка ходит).

Типичный Дзюба.
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 10:56
Если это не гон, то Дзюба живет на какой-то другой планете. Он даром не нужен командам, которые относятся к середнякам, которых он худо-бедно(в основном бедно) может усилить. А тут у самого Еговеличества Дзюбиньо стоит оказывается дилемма выбора между клубами, которые будут рубиться в группе Лиги Чемпионов. А мы с вами, сирые и убогие, потешались над Рукаку, мол никому не нужен, а он просто затаился, как хищник, чтобы броситься на добычу, в виде условной Бенфики, в которой его ждут, которая костьми ложиться. чтобы выйти в группы и наконец-то создать условия для Дзюбы. Уже готов контракт на 100500 миллионов, массажист, лубрикант, в общем все в ожидании, нервном, напряженном. Перейдет или нет. Труб сотен человек поставлен на кон. Все лето Бенфика готовилась, тренировалась только ради этого звездного момента, когда Рукаку наконец-то сбросит все маски и на весь мир наконец-то объявит, что новым храмом поклонения себе любимому он выбрал "Да Луш"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:47
Ну до чего хитёр!
drug01
drug01
сегодня в 10:44
У него слишком большие планы????
LOpp
LOpp
сегодня в 10:42
Для нападающего значимым фактором также является факт участия своего нового коллектива в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы.


Черчесов с Ференцварошом на всякий случай уже вылетел с Лиги чемпионов.
протон
протон
сегодня в 10:39
- Алло, "Истамбул", я может к вам перейду
- Кто это?
- Мне некогда, всё, пока
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:37
МиниРоналду выискался блин
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