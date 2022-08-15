Дзюба примет решение по новому клубу в зависимости от еврокубков

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сегодня, 10:35

Бывший нападающий «Зенита» находится в поисках новой команды.

Свое будущее россиянин решит в течение ближайших двух недель, во многом данный выбор будет зависеть от итогов квалификационных раундов еврокубков. Это покажет, будет ли у Дзюбы вариант с переходом в европейский клуб. Для нападающего значимым также является факт участия своего нового коллектива в групповом этапе Лиги чемпионов или Лиги Европы.

Тем не менее, у Дзюбы еще остается вариант с переходом в «Рубин», с которым ранее игрок поддерживал форму. Еще известно об интересе со стороны клуба с Ближнего Востока.

Ранее о возможном трансфере Дзюбы высказались в «Сочи».