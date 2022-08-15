Титов: «Хочется, чтобы Зиньковский приносил максимальную пользу „Спартаку“»

Экс-капитан «Спартака» похвалил полузащитника команды .

Здорово, что парень забил свой первый гол за команду, видно было, как он на радостях показывал на ромбик после гола, этот мяч послужит хорошим стимулом для Антона. Ему уже 26 лет – это хороший возраст, довольно зрелый для футболиста, мне очень хочется, чтобы Зиньковский приносил максимальную пользу «Спартаку». Видно, что парень умелый и быстрый, обладает мастерством. Хочется, чтобы он проявил себя и в еврокубках в играх за «Спартак», но сложно пока понять, когда это будет.