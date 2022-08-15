Титов: «Хочется, чтобы Зиньковский приносил максимальную пользу „Спартаку“»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов похвалил полузащитника команды Антона Зиньковского.
Здорово, что парень забил свой первый гол за команду, видно было, как он на радостях показывал на ромбик после гола, этот мяч послужит хорошим стимулом для Антона. Ему уже 26 лет – это хороший возраст, довольно зрелый для футболиста, мне очень хочется, чтобы Зиньковский приносил максимальную пользу «Спартаку». Видно, что парень умелый и быстрый, обладает мастерством. Хочется, чтобы он проявил себя и в еврокубках в играх за «Спартак», но сложно пока понять, когда это будет.