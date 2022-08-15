Бородин: «Мы превосходили „Динамо“ по игре»

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.
В матче с «Динамо» мы потеряли 2 очка. Мы превосходили соперника по игре. Считаю, что «Краснодар»наиграл на победу.
Какие цели стоят? Подняться как можно выше в турнирной таблице. У нас молодой состав и тренер, а также качественная игра. Дальше — больше.
Молодые игроки развиваются. В начале было сложно, но сейчас, мне кажется, стало нормально.
«Краснодар» способен конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Главное — уверенность в себе, выкладываться на тренировках на максимум.