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Бородин: «Мы превосходили „Динамо“ по игре»

сегодня, 15:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо11.03.2023 Не начался

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

В матче с «Динамо» мы потеряли 2 очка. Мы превосходили соперника по игре. Считаю, что «Краснодар»наиграл на победу.

Какие цели стоят? Подняться как можно выше в турнирной таблице. У нас молодой состав и тренер, а также качественная игра. Дальше — больше.

Молодые игроки развиваются. В начале было сложно, но сейчас, мне кажется, стало нормально.

«Краснодар» способен конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Главное — уверенность в себе, выкладываться на тренировках на максимум.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:14
Краснодар способен конкурировать с Зенитом??? Да они даже такое Динамо обыграть не смогли. Ненавижу подобные голословные заявления. Что будет с Динамо? Надо подождать, посмотреть. Человек, только приступил к своим обязанностям. Возможно, Йоканович- разноплановый тренер и в отличии от предыщего физручины, хочет иметь несколько вариантов игры. В одном, я уверен, игра с Краснодаром- подготовка, план к игре со Спартаком.
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