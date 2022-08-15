Бородин: «Мы превосходили „Динамо“ по игре»

Защитник «Краснодара» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ .

В матче с «Динамо» мы потеряли 2 очка. Мы превосходили соперника по игре. Считаю, что «Краснодар»наиграл на победу.

Какие цели стоят? Подняться как можно выше в турнирной таблице. У нас молодой состав и тренер, а также качественная игра. Дальше — больше.

Молодые игроки развиваются. В начале было сложно, но сейчас, мне кажется, стало нормально.

«Краснодар» способен конкурировать с «Зенитом» за чемпионство. Главное — уверенность в себе, выкладываться на тренировках на максимум.

