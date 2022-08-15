Сулейманов хочет уйти из «Краснодара» в израильский клуб

Алан Агузаров, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны израильского «Хапоэль» (Беер-Шева).
Общение есть, но конкретики пока нет. Полноценный трансфер мы не рассматриваем. Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане. Надеюсь, что до конца трансферного окна ситуация прояснится.
С моей стороны неправильно было бы называть клуб. Есть несколько команд. Во всех случаях идeт разговор именно об аренде с правом выкупа. Вариант с Израилем нам достаточно интересен. В плане дальнейших шагов развития этот вариант для нас наиболее привлекателен.
Ещё когда он только появился я наблюдая за ним сделал вывод, что это игрок нескольких минут в конце встречи, выпускаемый на замену.
Выходя в основе он терялся и от него не было никакой пользы. Было пару матчей конечно, но это скорее всего исключение из правил.
Может в чемпионате Израиля ему будет проще играть, да собственно и в других невысокого уровня чемпионатах.
Ещё когда он только появился я наблюдая за ним сделал вывод, что это игрок нескольких минут в конце встречи, выпускаемый на замену.
Выходя в основе он терялся и от него не было никакой пользы. Было пару матчей конечно, но это скорее всего исключение из правил.
Может в чемпионате Израиля ему будет проще играть, да собственно и в других невысокого уровня чемпионатах.
В Краснодаре сейчас почти все легионеры уехали, играть некому и в состав набирают молодежь из академии. А Шапи и тут конкуренцию проиграл.
Хорошая новость для всех, Шапи уже не помощник команде, к сожалению, было видно.
В Краснодаре сейчас почти все легионеры уехали, играть некому и в состав набирают молодежь из академии. А Шапи и тут конкуренцию проиграл.
Хорошая новость для всех, Шапи уже не помощник команде, к сожалению, было видно.