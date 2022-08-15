Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Сулейманов хочет уйти из «Краснодара» в израильский клуб

сегодня, 18:45

Алан Агузаров, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны израильского «Хапоэль» (Беер-Шева).

Общение есть, но конкретики пока нет. Полноценный трансфер мы не рассматриваем. Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане. Надеюсь, что до конца трансферного окна ситуация прояснится.

С моей стороны неправильно было бы называть клуб. Есть несколько команд. Во всех случаях идeт разговор именно об аренде с правом выкупа. Вариант с Израилем нам достаточно интересен. В плане дальнейших шагов развития этот вариант для нас наиболее привлекателен.

Все новости
СлухиПолузащитник «Химок» Адеми хочет вернуться в Германию
Сегодня, 17:46
Слухи«Зенит» интересуется игроком молодежной сборной Израиля
Сегодня, 17:30
СлухиДзюба примет решение по новому клубу в зависимости от еврокубков
Сегодня, 10:35
СлухиНобоа мог вернуться в «Зенит», переговоры заблокировал Ротенберг
Сегодня, 10:25
Гендир «Сочи»: «Дзюба? Хаха, прекращайте!»
Сегодня, 07:39
«Шамар сказал, что это фейк». Умяров — о возможном уходе Николсона
Вчера, 23:31
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:29
У Шапи не та проблема. Просто изначально было видно, что у него слабое футбольное мышление, да и физа не слишком сильная.

Это нормально, что он получил авансы как молодой игрок, и так же нормально, что не реализовал. К сожалению, именно футбольное мышление хуже всего развивается. Я всегда писал, что не вижу у Шапи потенциала, как не вижу потенциала у Санчо (у того тоже мышление слабое, хотя может обыграть на платке легко).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:18
Сулейманов и Израиль как бы не очень вписывается.
протон
протон
сегодня в 19:16
Такие вот у нас футболисты. В 18 лет вроде пару месяцев поиграли, забили пару голов и все. Зарплаты, машины, девочки, и в 23 они уже заканчивают и никому не нужны.

В Краснодаре сейчас почти все легионеры уехали, играть некому и в состав набирают молодежь из академии. А Шапи и тут конкуренцию проиграл.

Хорошая новость для всех, Шапи уже не помощник команде, к сожалению, было видно.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 19:15, ред.
По мне Краснодар сейчас в таком статусе когда начали массово привлекать своих воспитанников и Шапи надо было постараться закрепиться в родном клубе,а клуб должен стараться дорожить своими воспитанниками. Уткина уже проморгали.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ bsww (раскрыть)
сегодня в 19:12
Так в Израиле более 10 деревень,где живут чеченцы и проблем у них нет.Может клуб такой попался,с такими радикальными болельщиками.
d1metras
d1metras
сегодня в 19:11
Мне кажется переоцененный игрок.. хочет,пусть идёт.. думаю Краснодар особо потери не заметит.
bsww
bsww ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 19:07
я помню такой "сценарий". Но причин уже нет, поэтому предположу, что Терек представлял МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР. В этом плане Краснодар "безопасен", хотя если Шапи мусульманин, то могут быть проблемы
valt134
valt134
сегодня в 19:04
Иван Игнатьев тоже уходил. Итог известен…
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 19:01
Помнится с Терека два игрока перешли в израильский клуб,публика не приняла их,освистывание,поджог в знак протеста базы.Интересно как с Шапи поступят,если перейдет.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:51
Я думаю Краснодару не надо удерживать Шапи, взять и отпустить его.
Ещё когда он только появился я наблюдая за ним сделал вывод, что это игрок нескольких минут в конце встречи, выпускаемый на замену.
Выходя в основе он терялся и от него не было никакой пользы. Было пару матчей конечно, но это скорее всего исключение из правил.
Может в чемпионате Израиля ему будет проще играть, да собственно и в других невысокого уровня чемпионатах.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 18:49
Шапи-Шапи рано звездочку поймал, после двух голов в еврокубках
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 