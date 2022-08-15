Полузащитник «Химок» Адеми хочет вернуться в Германию

Футбольный агент Константинос Киликидис рассказал о будущем своего клиента, нападающего подмосковных «Химок» .

Адеми вернется в Германию по семейным причинам. Кемалю сильно понравилось в «Химках», но на данный момент он хочет быть рядом со своей семьей. Игрок долго думал, прежде чем пойти на такой шаг. Решение покинуть Россию далось ему тяжело.