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Полузащитник «Химок» Адеми хочет вернуться в Германию

сегодня, 17:46

Футбольный агент Константинос Киликидис рассказал о будущем своего клиента, нападающего подмосковных «Химок» Кемаля Адеми.

Адеми вернется в Германию по семейным причинам. Кемалю сильно понравилось в «Химках», но на данный момент он хочет быть рядом со своей семьей. Игрок долго думал, прежде чем пойти на такой шаг. Решение покинуть Россию далось ему тяжело.

ФК «Химки» скоро объявят, за какой клуб в Германии будет выступать Адеми в будущем. Разрыв контракта или его приостановка? Пока на сегодняшний день я это сказать не могу.

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Gahi
Gahi
сегодня в 17:51
Понятно что причина совсем в другом.
Гость
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