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Тарханов: «В Турции Дзюбе будут платить столько, сколько он захочет»

сегодня, 11:40

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал слухи о том, что бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Адану Демирспор».

В России мало команд, которым он нужен и которые могут ему столько платить. Турция для Дзюбы — идеальный вариант. Там ему будут платить столько, сколько Артем захочет. В Турции у Дзюбы будет одна из самых больших зарплат.

«Адана Демирспор» на данном этапе является хорошим вариантом Артему Дзюбе для завершения карьеры. Также это станет для него новым вызовом. Почему не попробовать свои силы в другом чемпионате? Есть шансы сыграть и в еврокубках. В команде есть бывший одноклубник Ракицкий, что поможет Артему без проблем освоиться в Турции. Дзюбе стоит поехать в Турцию. Для него это самый лучший вариант.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 12:00
Дзюба уже много не захочет.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 11:57
Да кому нужно это полено.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:55
Все все знают (((
ДСА
ДСА
сегодня в 11:48
Он знает, что не стоит таких денег.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:44
Да отстаньте вы уже от него, пусть играет.
Гость
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