Жена Ари: «Зарема Салихова – загадочная и яркая личность»

Наталья Грызлова, жена бывшего нападающего «Спартака» и «Краснодара» Ари, поделилась мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Роль молодых и красивых девушек воспринимается сомнительно в мире футбола. На серьезных встречах на девушку не обращают внимания. Считается, что женщины ничего не понимают в футболе. Девушки либо танцуют с помпонами, либо являются просто жёнами футболистов. Но время меняется, и женщины всё чаще доказывает свои сильные стороны на руководящих должностях. Пример – «Спартак», где на девушку обрушилось столько критики.