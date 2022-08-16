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Жена Ари: «Зарема Салихова – загадочная и яркая личность»

сегодня, 10:16

Наталья Грызлова, жена бывшего нападающего «Спартака» и «Краснодара» Ари, поделилась мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Роль молодых и красивых девушек воспринимается сомнительно в мире футбола. На серьезных встречах на девушку не обращают внимания. Считается, что женщины ничего не понимают в футболе. Девушки либо танцуют с помпонами, либо являются просто жёнами футболистов. Но время меняется, и женщины всё чаще доказывает свои сильные стороны на руководящих должностях. Пример – «Спартак», где на девушку обрушилось столько критики.

Зарема – загадочная и яркая личность. К сожалению, её не воспринимают болельщики. Много негативного PR в её сторону. Мне интересно, как она с этим справляется. Чисто по-женски её понимаю. О её профессионализме и знаниях все могут только догадываться.

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