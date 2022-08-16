Б. Игнатьев: «Я бы посоветовал Дзюбе закончить карьеру и стать тренером»

Бывший тренер сборной России прокомментировал слухи о том, что экс-нападающий «Зенита» может перейти в «Адану Демирспор».

Я даже не знаю, что нужно Артему Дзюбе. Как говорится: «На ком ты хочешь жениться?»

Из всех зол предложение «Аданы Демирспор» самое приемлемое. Когда идешь в зарубежный клуб, то надо от чего-то отталкиваться. А там как раз играет его бывший партнер по «Зениту» Ярослав Ракицкий. Артему будет просто адаптироваться.

Может, Дзюбе надоело динамика Москвы и Питера, поэтому он хочет перейти в более спокойную среду. А, может, ему нужны деньги. Артем хочет побольше заработать, потому что его футбольная жизнь подходит к концу. Турецкий клуб предлагает хорошие деньги, почему не поехать?

Я бы посоветовал Артему закончить карьеру и найти пристанище на тренерское дело в России. Не надо было дергаться. Лучше бы остался в «Зените» и устроился в систему клуба. Дзюба — большой футболист. Он бы смог поработать на благо нашего футбола. Правда, почему бы Артему не попробовать себя в роли тренера? Уверен, Дзюба был бы востребован среди наших клубов.