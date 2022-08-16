«Нас это не пугало». Нигматуллин о решении закрыть «Локо» на клубной базе

Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал решение руководства «железнодорожников» закрыть команду на клубной базе до матча с «Химками».

Во всех моих командах в России — нас закрывали на базах за два дня до игры. В мое время нас это не пугало. Наоборот — я любил этот график, за два дня приехать и спокойно сосредоточиться на подготовке к матчу.

В нынешних реалиях игроки иногда приезжают из дома прямо на игру… Скажем так, это подразумевает собой стопроцентный профессионализм, но есть ли он? Я поддерживаю это решение руководства, нужно пытаться сделать все, что может поспособствовать набору очков и возвращению в лидирующие позиции. А с нынешним подходом команда может опуститься в зону вылета, а этого не хотелось бы.