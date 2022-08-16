Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Нас это не пугало». Нигматуллин о решении закрыть «Локо» на клубной базе

сегодня, 13:50

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение руководства «железнодорожников» закрыть команду на клубной базе до матча с «Химками».

Во всех моих командах в России — нас закрывали на базах за два дня до игры. В мое время нас это не пугало. Наоборот — я любил этот график, за два дня приехать и спокойно сосредоточиться на подготовке к матчу.

В нынешних реалиях игроки иногда приезжают из дома прямо на игру… Скажем так, это подразумевает собой стопроцентный профессионализм, но есть ли он? Я поддерживаю это решение руководства, нужно пытаться сделать все, что может поспособствовать набору очков и возвращению в лидирующие позиции. А с нынешним подходом команда может опуститься в зону вылета, а этого не хотелось бы.

Все новости
Сперцян: «В России я буду играть только за „Краснодар“»
Сегодня, 12:54
Б. Игнатьев: «Я бы посоветовал Дзюбе закончить карьеру и стать тренером»
Сегодня, 12:43
Тарханов: «В Турции Дзюбе будут платить столько, сколько он захочет»
Сегодня, 11:40
Жена Ари: «Зарема Салихова – загадочная и яркая личность»
Сегодня, 10:16
Оздоев: «В Турции команды играют в более открытый футбол, чем в РПЛ»
Сегодня, 09:31
Зарема: «Странно, когда ты на свой стадион должен получить пропуск»
Вчера, 23:57
Все комментарии
rbp5rgvcjm2j
rbp5rgvcjm2j
сегодня в 14:04
Тут он прав
STVA 1
STVA 1 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 14:00
А потом пожизненно)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:55
Если проиграют, закрыть на месяц, потом на два...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 