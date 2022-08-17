Колосков: «Я не удивлён победами команд Медиалиги»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выходе команд Медиалиги в 1/128 финала Кубка России.

Я не удивлён победами команд Медиалиги. Чем отличаются лучшие любительские команды от команд Второй лиги? Да ничем! Разве только статусом. Судя по тому, как ребята играют, они постоянно тренируются. Не стал бы называть это сенсацией.