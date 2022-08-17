Колосков: «Я не удивлён победами команд Медиалиги»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выходе команд Медиалиги в 1/128 финала Кубка России.
Я не удивлён победами команд Медиалиги. Чем отличаются лучшие любительские команды от команд Второй лиги? Да ничем! Разве только статусом. Судя по тому, как ребята играют, они постоянно тренируются. Не стал бы называть это сенсацией.
В некоторых блогерских командах играют футболисты, которые имеют футбольное образование. Видно, что ребята учились играть в спортивных школах. Не с улицы же пришли! Мальчишки хорошо подготовлены и мотивированы. Давайте смотреть дальше, это только первый раунд. Пусть играют! Пусть «Амкал» и 2DROTS играют хоть с ЦСКА и «Спартаком». Тем интереснее будет.
И во всех статьях авторы умалчивают, что "Зоркий" "профессионалы" ровно 4 матча, потому что до этого они были банкротами, а воссозданная команда не могла три года выйти из регионального чемпионата выше.
А также все умалчивают, что "блогеры" - это бывшие профессиональные футболисты уровня ФНЛ и ФНЛ-2, а многие и выше. Тот же Гасилин играл в "Шальке-04" и выиграл ЧЕ молодежный. И что это в первые сезоны в "Амкалах", "Тудротс" и т.п. играли блогеры реально, но там давно уже блогеров нет.
Реально профессиональные футболисты, выступающие за любительских клуб, обыграли профессиональных футболистов, выступающих за бедный профессиональный клуб. Всё. Точка. Вся сенсация.
И во всех статьях авторы умалчивают, что "Зоркий" "профессионалы" ровно 4 матча, потому что до этого они были банкротами, а воссозданная команда не могла три года выйти из регионального чемпионата выше.
А также все умалчивают, что "блогеры" - это бывшие профессиональные футболисты уровня ФНЛ и ФНЛ-2, а многие и выше. Тот же Гасилин играл в "Шальке-04" и выиграл ЧЕ молодежный. И что это в первые сезоны в "Амкалах", "Тудротс" и т.п. играли блогеры реально, но там давно уже блогеров нет.
Реально профессиональные футболисты, выступающие за любительских клуб, обыграли профессиональных футболистов, выступающих за бедный профессиональный клуб. Всё. Точка. Вся сенсация.