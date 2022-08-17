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Канчельскис: «У нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов!»

сегодня, 20:57

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о выходе клубов Медиалиги в 1/128 финала Кубка России.

Для меня это шок! У нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов! Значит, у нас такая молодёжь. Все кричали, что у нас футбол развивается — а где? Не стыдно? Просто позор. Молодёжь и профессионалы должны рвать и метать. Для профессионального футбола это катастрофа.

Я ни в коем случае не умаляю заслуг «Амкала» и 2DROTS. Я поздравляю ребят. Но все отмечали школу «Чертаново», кричали, что у них такая перспективная молодёжь, сказки рассказывали, лапшу на уши вешали. А тут их блогеры 3:0 размазывают. Ребята три раза в неделю собираются потренироваться, а потом пивка попить. Сказочники просто издеваются над футболом. Проигрывать такие матчи и что-то говорить, что им такое неинтересно… Тогда вообще на поле бы не выходили, счёт был бы такой же. Так безвольно проигрывать нельзя.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:40
Спокойно. Тут сегодня была разумная статья о том, что эти любители только прикидываются таковыми. Они укомплектованы игроками, способными играть на уровне Втордива, но вместо этого играющими в любителях, потому что так удобнее и выгоднее.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:27
Выиграли матч 90 мин и что-то доказали? может 19летние любители поберегли себя для хороших контрактов.
Gorasul
Gorasul
сегодня в 21:23
Это им пиво помогло победить! Немцы тоже до недавнего времени пили пиво после матчей - всех рвали.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:03
Эти профессионалы недавно были такими же любителями
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